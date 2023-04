Bloedige lente in Oekraïne van start: oorlog nadert cruciaal punt

De oorlog in Oekraïne bevindt zich na een slopende winter op een cruciaal punt. Met het begin van de lente is het volgens experts niet de vraag óf er een succesvol offensief komt, maar wie dat het snelst kan opzetten. "Er wacht een bloedige clash."

Het afgelopen seizoen had een vertragend effect op de oorlog. Door het natte weer verslechterden de wegen. Troepenverplaatsingen hadden meer tijd nodig. Het koude weer vraagt bovendien meer van soldaten: energie ebt weg.

Maar de lente haalt deze zorgen weg. Door het opklarende weer en fors hogere temperaturen verbeteren de wegen. Troepenverplaatsingen met zwaar materieel worden weer makkelijker. Ook houden soldaten het langer vol. "Het speelt partijen die een offensief willen opzetten in de kaart", zeggen Han Bouwmeester en Frans Osinga tegen NU.nl.

Zowel Bouwmeester als Osinga twijfelt er niet aan dat de strijd gaat verergeren. Voor zowel Rusland als Oekraïne ziet het tweetal kansen.

NU.nl sprak voor dit artikel de volgende deskundigen: Han Bouwmeester, brigadegeneraal en hoogleraar Militaire Operationele Wetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie

Frans Osinga, hoogleraar Oorlogsstudies aan de Universiteit in Leiden

Kyiv stroomt vol met westers militair materieel

Allereerst Kyiv. Het land van president Volodymyr Zelensky heeft er geen geheim van gemaakt dat het in de lente een tegenoffensief wil starten. Die plannen werden begin januari al aangekondigd. Het land moest dan wel tijdens de winter standhouden en tijd winnen.

Dat is gelukt. De zwaar bevochten stad Bakhmut is nog in handen, de eerste hypermoderne Leopard 2-tanks zijn in het land aangekomen en Polen en Slowakije hebben zelfs de eerste gevechtsvliegtuigen toegezegd. "Maar die straaljagers zullen weinig invloed hebben op het verloop van de oorlog", zeggen Bouwmeester en Osinga daar direct bij.

Het gaat om MiG-29-gevechtsvliegtuigen, waarover Oekraïne al beschikt. Dat is handig, omdat piloten geen bijscholing nodig hebben om de vliegtuigen te besturen. Daartegenover staat dat het ouderwetse modellen zijn uit de Sovjettijd.

"Ze zijn veel minder modern dan de westerse toestellen waar Oekraïne op hoopt, en minder modern dan de vliegtuigvloot van de Russen", zegt Osinga daarover. "Bovendien betekenen deze leveringen niet dat het westen ineens F-16's gaat sturen", benadrukt Bouwmeester.

'Gevechtsvliegtuigen zullen nog geen échte impact hebben'

Ook vallen Osinga en Bouwmeester over het kleine aantal (zo'n vijftien stuks) dat naar Oekraïne is verstuurd. "Daarmee kunnen ze hooguit in uitzonderlijke gevallen luchtsteun bieden", zegt Osinga. "Waarschijnlijk worden ze gebruikt om langs de eigen landsgrenzen te patrouilleren", voegt Bouwmeester toe.

De brigadegeneraal vraagt zich bovendien af met welke materialen de vliegtuigen worden geleverd. "Het is niet duidelijk welke communicatieapparatuur is meegegeven. En die vliegtuigen zijn pas bruikbaar als ze kunnen communiceren met jouw verkeerstoren en onderscheid kunnen maken tussen vriend en vijand."

Op de grond zien de militair analisten meer kansen voor Kyiv. De geleverde Leopard 2-tanks kunnen direct een (beperkte) impact hebben. Rusland heeft tijdens de winter "buitensporig veel verliezen geleden, ook aan tanks en voertuigen, voor opvallend weinig terreinwinst", aldus Osinga.

Onderschat de Russen niet, ondanks hun enorme verliezen.

Frans Osinga, hoogleraar Oorlogsstudies

Voor Oekraïne volgde juist bevestiging op bevestiging over geleverde pantservoertuigen en diverse types tanks. "Maar het vervelende is dat we niet precies weten welke voertuigen al écht in Oekraïne zijn én of ze klaar voor gebruik zijn", zegt Osinga. "De verwachting is dat Kyiv veel troepen en munitie heeft bespaard."

Bouwmeester sluit niet uit dat Oekraïne toch nog langer wil wachten met een tegenoffensief tot er nóg meer materieel arriveert. Osinga stipt aan dat er ook nog tienduizenden militairen door het Westen getraind worden. Zij kunnen straks impact hebben.

De al geleverde tanks kunnen volgens Osinga worden ingezet bij plekken waar Rusland hevig op de defensie beukt, zoals Bakhmut. "Maar het is nog te vroeg om door Russische defensielinies heen te beuken", vindt hij.

Twijfels over Russische capaciteit voor nieuw offensief

Rusland is volgens zowel Osinga als Bouwmeester al in januari begonnen aan een nieuw offensief. Osinga: "Maar het viel vooral op hoe het Kremlin niet in staat bleek om een grootschalig, beweeglijk offensief met tanks op te zetten."

Er wordt volgens hem ook openlijk getwijfeld aan de hoeveelheid pantservoertuigen en tanks die Rusland nog heeft voor een uitgebreid offensief. "Ze lijken nu vooral een slijtageoorlog te willen voeren, met veel artilleriebeschietingen en 'menselijke golfaanvallen'." Daarbij worden veel soldaten op Oekraïense defensielinies afgestuurd, om die locaties daarna te bombarderen.

Toch wil Osinga de Russen niet onderschatten. Hij wijst op de vele infanteristen (militairen te voet) die een Oekraïense opmars kunnen vertragen. "Daarnaast verdwijnt met het einde van de winter een van de Oekraïense voordelen, omdat de Oekraïense soldaten door hun betere uitrusting beter bestand waren tegen de kou", legt Bouwmeester uit.

Oekraïne moet nieuwe misleidingstruc uit hoge hoed toveren

Zowel Osinga als Bouwmeester noemt het aannemelijk dat Oekraïne het tegenoffensief zal richten op één deel van de frontlinie. "Ze moeten het geloofwaardig maken dat ze één plek willen aanvallen, zodat Rusland de verdediging daar moet verstevigen. Dat zorgt elders voor een zwakke plek."

Op diezelfde manier wist Oekraïne sinds september ook grote delen van het noordwestelijk gelegen Kharkiv te heroveren. Vooraf was lange tijd met een offensief in het zuidoostelijk gelegen Kherson gedreigd.

Nu zal dat lastiger gaan. Osinga: "Rusland heeft zich nu overal ingegraven. Het is de vraag of Oekraïne dat kan overlopen en na een eventuele verovering kan verdedigen."

Bouwmeester stelt voorzichtig dat het lenteoffensief weleens een van de laatste grootste slagvelden kan worden. "Op een gegeven moment zullen partijen tegen hun grenzen van wat mogelijk is aanlopen", zegt hij. "Op de lange termijn ontstaat misschien een situatie waarbij er een gespannen, maar stille situatie aan de frontlinies is, met hier en daar een incident. Het is de vraag of partijen dan bereid zijn om naar de onderhandelingstafel te gaan."