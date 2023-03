Overzicht Verliezen aan beide kanten in Bakhmut | Poetin: 'Sancties raken Rusland'

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de vader van een leerlinge die een tekening van de Russische invasie heeft gemaakt, is opgepakt. Net als een Amerikaanse journalist in Rusland. Verder boekt het Oekraïense leger successen, maar Rusland ook. En het Westen veroordeelt Vladimir Poetins opmerkingen over kernwapens.

De vader die vluchtte nadat zijn dochter een oorlogstekening had gemaakt, is opgepakt. Dat laat zijn advocaat donderdag weten aan persbureau Reuters. Alexei Moskalyov is tot twee jaar strafkamp veroordeeld vanwege kritiek op de strijdkrachten, meldt mensenrechtenbeweging OVD-Info.

Zijn dochter Masha werd bij Moskalyov weggehaald toen hij begin deze maand onder huisarrest werd geplaatst. Het twaalfjarige meisje moest naar een kindertehuis. De zaak heeft tot grote verontwaardiging geleid onder Russische mensenrechtenactivisten. Ook is een online campagne gestart om vader en dochter te herenigen.

Moskalyov plaatste online ook zelf kritiek op de oorlog in Oekraïne. Maar het onderzoek begon nadat Masha afgelopen april op school een tekening had gemaakt waarop Russische raketten op een moeder en kind uit Oekraïne vallen. Het schoolhoofd belde daarop de politie.

De vader van het meisje kreeg aanvankelijk een boete voor zijn afkeurende opmerkingen over het Russische leger. In december werd een nieuwe zaak tegen hem geopend, dit keer vanwege een bericht op sociale media in juni waarin hij het leger in diskrediet zou hebben gebracht.

Amerikaanse journalist opgepakt

The Wall Street Journal-verslaggever Evan Gershkovic is in Rusland gearresteerd op verdenking van spionage, schrijft persbureau AP. In dat land was sinds de Koude Oorlog geen Amerikaanse journalist meer opgepakt vanwege spionage.

Gershkovic deed al een aantal jaar verslag vanuit Rusland. Hij zou worden vastgehouden in Jekaterinenburg. Wanneer hij is gearresteerd, is niet duidelijk.

Volgens de Russische veiligheidsdienst FSB had Gershkovic de opdracht gekregen om geheime informatie te verzamelen. De journalist zou activiteiten bij een defensiecomplex hebben willen volgen. De FSB heeft daar geen bewijs voor geleverd.

AP meldt dat de beschuldigingen serieuze consequenties kunnen hebben. Gershkovic zou een gevangenisstraf van twintig jaar kunnen krijgen.

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Verliezen voor Wagner-troepen en Oekraïens leger in Bakhmut

In Bakhmut is het Oekraïense leger er woensdag in geslaagd de Russen terug te dringen, liet de Britse inlichtingendienst weten. Maar donderdag heeft het Russische huurlingenleger Wagner Group juist weer wat terrein gewonnen, erkent Oekraïne. Bakhmut werd wekenlang door Russische troepen omsingeld en de stad ligt inmiddels in puin.

Volgens de Oekraïense defensieminister hebben beide kanten verliezen geleden. Volgens haar hebben vooral de Russische troepen veel mensen verloren. De leider van het huurlingenleger Wagner Group geeft toe dat zijn leger zware verliezen heeft geleden. Maar hetzelfde geldt voor de Oekraïners, voegt hij eraan toe.

Russische functionarissen zeggen dat Russische troepen nog steeds vooruitgang boeken in Bakhmut. Tegelijkertijd hebben ze de stad niet meer omsingeld.

Het aantal Russische aanvallen op Bakhmut neemt al wekenlang af, ziet de Oekraïense legerleiding. In de eerste week van maart telde het leger nog gemiddeld 124 aanvallen per dag. In de afgelopen zeven dagen waren dat er gemiddeld 69 per dag.

Ook in Melitopol slaat Oekraïne terug

Het Oekraïense leger heeft de Zuid-Oekraïense stad Melitopol aangevallen. Daardoor is de stroom in de door Rusland bezette stad en nabijgelegen dorpen uitgevallen.

In de stad hebben meerdere explosies plaatsgevonden. Volgens het Russische staatspersbureau TASS zijn er geen slachtoffers gevallen.

Melitopol is deel van de landbrug die Rusland met de sinds 2014 bezette Krim verbindt. De stad is daardoor een belangrijke plek voor de bevoorrading en de versterking van de Russische troepen.

Het is niet bekend welke wapens Oekraïne bij de aanval heeft ingezet. Mogelijk heeft het leger nieuwe wapens gebruikt die het land van het Verenigd Koninkrijk heeft gekregen.

2:36 Afspelen knop Een grote time-out: drie manieren waarop modder de oorlog vertraagt

Meer kernkoppen klaar voor gebruik

Het aantal operationele kernkoppen in de wereld is in 2022 toegenomen. Volgens een monitor van een Noorse mensenrechtenorganisatie waren 9.576 kernkoppen klaar voor gebruik, 137 meer dan een jaar eerder. De stijging zou vooral op het conto van Rusland komen.

De ngo Norsk Folkehjelp (Noorse volkshulp) heeft de wapens van negen officiële en onofficiële kernmachten bij elkaar opgeteld. Die wapens zouden bij elkaar de kracht van "meer dan 135.000 Hiroshima-bommen" hebben - een verwijzing naar de atoombom die in 1945 op de Japanse stad Hiroshima viel. Naar schatting kwamen zo'n 60.000 mensen om door de inslag van de bom en minstens zo veel mensen overleden als gevolg van de straling.

Rusland heeft in het afgelopen jaar herhaaldelijk gedreigd met het gebruik van kernwapens. Afgelopen weekend besloot president Vladimir Poetin om ook kernkoppen bij bondgenoot Belarus te stallen.

De Amerikaanse president Joe Biden bestempelt Poetins plan als "gevaarlijke praat". "Dit is een gevaarlijke en zorgwekkende manier van praten", zei Biden. Volgens Amerikaanse functionarissen zijn er nog geen tekenen dat Rusland de kernwapens daadwerkelijk naar Belarus heeft verplaatst. "Dat hebben ze nog niet gedaan", beaamde Biden.

Poetin geeft toe dat sancties Rusland raken

Poetin gaf woensdag toe dat de internationale sancties tegen Russische bedrijven en personen negatieve gevolgen kunnen hebben voor de economie van het land. Hij sprak tijdens een bijeenkomst met de regering van gevolgen op de "middellange termijn".

De afgelopen maanden hield de Russische president juist vol dat Rusland de sancties goed doorstond. Die houding lijkt nu enigszins bijgesteld.