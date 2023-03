Oekraïens leger valt door Russen bezette stad Melitopol aan

Het Oekraïense leger heeft woensdag een spoorwegdepot in de zuidelijke stad Melitopol aangevallen. Daarbij is de stroom in de door Rusland bezette stad en nabijgelegen dorpen uitgevallen.

In de stad hebben meerdere explosies plaatsgevonden. Dat laat Ivan Fedorov, de verbannen burgemeester van Melitopol, weten via Telegram. Volgens het Russische staatspersbureau TASS zijn er geen slachtoffers gevallen.

Melitopol is deel van de landbrug die Rusland met de sinds 2014 bezette Krim verbindt. De stad is daarmee een belangrijke plek voor de Russen voor de bevoorrading en de versterking van hun troepen.

Het is niet bekend welke wapens Oekraïne bij de aanval heeft ingezet. Mogelijk heeft het leger nieuwe wapens gebruikt die het land van het Verenigd Koninkrijk heeft gekregen.

1:49 Afspelen knop Waarom wereldwijd wordt gezocht naar deze munitie voor Oekraïne