Overzicht Doden door Russische raketaanval | Duitsland levert Leopard 2-tanks

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: zeker twee doden en meerdere gewonden door Russische raketaanvallen in Sloviansk. Vanwege aanhoudende beschietingen is de bevolking van frontstad Avdiivka opgeroepen tot evacuatie. De Oekraïense troepen zijn aangesterkt met achttien Duitse Leopard 2-gevechtstanks.

In de Oost-Oekraïense stad Sloviansk zijn zeker twee doden gevallen bij Russische beschietingen. 29 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen en woningen zijn beschadigd.

Ook in Druzhkivka, een stad in het Donetsbekken, waren raketaanvallen. Onder meer een weeshuis werd volledig verwoest, maar de autoriteiten meldden geen slachtoffers. "Weer een dag die begon met terrorisme door Rusland", zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op sociale media.

Als gevolg van constante beschietingen heeft ook het gemeentelijk personeel dat Avdiivka onderhield zich teruggetrokken. De situatie in de stad aan het oostelijke front werd te gevaarlijk. Avdiivka werd door het bestuur beschreven als een scène uit een postapocalyptische film.

In Avdiivka woonden voor het begin van de oorlog ongeveer 30.000 mensen. Van hen zijn er nog zo'n tweeduizend over. Vitali Barabash, hoofd van het stadsbestuur, roept de overgebleven bevolking op de stad zo snel mogelijk te verlaten. Avdiivka is volgens Kyiv het nieuwe zwaartepunt van het Russische offensief nu Bakhmut bijna volledig in puin ligt.

Een oudere man in Avdiivka verzamelt hout dat tussen het puin ligt. Foto: AFP

Leopard 2-gevechtstanks aangekomen in Oekraïne

In Oekraïne zijn achttien Leopard 2-gevechtstanks aangekomen, meldt de Duitse krant Der Spiegel. Duitsland stelde de tanks in januari beschikbaar in de strijd tegen Rusland.

Er zijn ook veertig Duitse Marder-infanteriegevechtsvoertuigen en twee gepantserde bergingsvoertuigen aangekomen. Het Duitse leger heeft de Oekraïense troepen geleerd hoe ze de gevechtsvoertuigen moeten bedienen. Die trainingen duurden enkele weken en vonden plaats op een oefenterrein in Noord-Duitsland.

Ook drie Portugese tanks hebben Oekraïne inmiddels bereikt. Eind februari leverde Polen al vier Leopard 2-tanks aan het buurland.

Dit maakt de Leopard 2-tank speciaal en deze landen hebben ze

Zelensky bezoekt de frontlinie

Zelensky bezocht maandag militairen aan de frontlinie in de regio Zaporizhzhia, in het zuidoosten van Oekraïne. Hij werd daar bijgepraat over de situatie aan het front en deelde onderscheidingen uit.

"Ik ben al onze strijders dankbaar voor het verdedigen van Oekraïne, onze soevereiniteit, onze steden en onze kinderen", zei het staatshoofd op Telegram. "We zullen zeker winnen."

Zelensky had in Zaporizhzhia een ontmoeting met topman Rafael Grossi van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). De twee spraken over de bescherming van de kerncentrale en de werknemers. De centrale is sinds het begin van de oorlog in Russische handen. Het duo bezocht ook een waterkrachtcentrale aan de Dnipro. Die voorziet de kerncentrale van stroom.

EU is bereid tot sancties tegen Belarus

De Europese Unie is bereid nieuwe sancties op te leggen aan Belarus. De bondgenoot van Rusland zou Russische kernwapens stationeren.

"Belarus als gastheer van Russische kernwapens zou een onverantwoordelijke escalatie en bedreiging voor de Europese veiligheid betekenen", schreef EU-buitenlandchef Josep Borrell zondag op Twitter. "Belarus kan het nog steeds stoppen. Het is hun keuze. De EU staat klaar om te reageren met verdere sancties."

Zaterdag werd bekend dat Moskou in Belarus tactische kernwapens gaat stationeren. Dat hebben de Russische president Vladimir Poetin en zijn Belarussische ambtgenoot Alexander Lukashenko afgesproken. In Belarus staan al langer tien Russische bommenwerpers die tactische kernwapens kunnen afvuren.

Experts: 'Poetin is bereid tot lange en slepende oorlog'

Poetin gelooft nog altijd dat hij de oorlog tegen Oekraïne zal winnen. Dat schrijven Amerikaanse experts van het Institute for the Study of War (ISW) in een rapport.

De Russische president is bereid tot een lange en slepende oorlog en hoopt Oekraïne op die manier te dwingen tot overgave. Ook hoopt hij dat het Westen oorlogsmoe wordt zodat de Oekraïense troepen en Zelensky alleen komen te staan, meldt het ISW.

Kortom: Poetin is niet van mening dat er compromissen en overleg nodig zijn om de oorlog te beëindigen. Mogelijk gaat hij wel aan de onderhandelingstafel als Oekraïne meerdere succesvolle aanvallen op Rusland uitvoert. Maar ook dat is maar de vraag, zeggen de experts.