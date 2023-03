EU is bereid Belarus nieuwe sancties op te leggen om Russische kernwapens

De Europese Unie is bereid nieuwe sancties op te leggen aan Belarus als daar Russische kernwapens worden geplaatst. EU-buitenlandchef Josep Borrell meldt dat zondag op Twitter. Volgens hem staat de EU klaar "om te reageren met verdere sancties".

In Belarus staan al tien Russische bommenwerpers die tactische nucleaire wapens kunnen afvuren. Het land is een bondgenoot van Rusland.

In februari vorig jaar trok een deel van de Russische troepen via Belarus Oekraïne binnen. De EU heeft daarop Belarus al meerdere keren sancties opgelegd. Daaronder was de verbanning van vrijwel alle vrachtwagens uit Belarus. Wat de eventuele nieuwe sancties zijn is nog niet bekendgemaakt.