Overzicht Zelensky weer naar Bakhmut | Burgerdoden bij Russische aanvallen

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft woensdag militairen bezocht aan de frontlinie bij de stad Bakhmut. Verder vielen bij Russische luchtaanvallen op gebouwen in de buurt van Kyiv en in Zaporizhzhia zeker vijf burgerdoden en veertig gewonden.

Zelensky werd bijgepraat over de situatie aan het front en deelde ook onderscheidingen uit. De president ging eind vorig jaar ook al naar Bakhmut. Toen liet hij militairen een Oekraïense vlag ondertekenen, die hij later in de Verenigde Staten overhandigde aan het Amerikaanse parlement.

Bakhmut is al maanden het toneel van hevige gevechten tussen Oekraïne en Rusland. De Russische troepen, inclusief de huurlingengroep Wagner, willen de grotendeels verwoeste stad innemen om vanaf daar verder op te rukken in Oost-Oekraïne, maar stuiten op fel verzet van het Oekraïense leger. Aan beide zijden zijn veel slachtoffers gevallen.

Doden bij Russische aanvallen op burgerdoelen

Eerder op de dag voerde Rusland drone- en raketaanvallen uit op Oekraïense burgerdoelen. In de stad Rzhyshchiv in de regio Kyiv werden de bovenste verdiepingen van twee studentenflats geraakt. Vier mensen kwamen om. Onder meer een elfjarig kind raakte gewond, melden de hulpdiensten. Ook werd een drie verdiepingen tellend schoolgebouw geraakt.

In de zuidoostelijke stad Zaporizhzhia overleed zeker één persoon en raakten 25 anderen gewond toen een flat in een woonwijk werd getroffen.

Bezoek Xi aan Poetin zit er weer op

De Chinese president Xi Jinping nam woensdag na een driedaags bezoek aan Moskou afscheid van "zijn vriend" en ambtgenoot Vladimir Poetin. Ondanks de dagenlange gesprekken tussen de twee lijkt het einde van de oorlog geen stap dichterbij.

Poetin noemde het Chinese vredesplan dinsdagavond "een basis" om het conflict op te lossen. Dat is een houding die hij eerder al had genomen. Maar Oekraïne ziet geen heil in het plan.

Met het plan roept China de strijdende partijen op zo snel mogelijk de oorlog te beëindigen. Dialoog en onderhandelingen zijn volgens China de enige uitweg. Poetin brengt later dit jaar een staatsbezoek aan China.

VK: Poetin verspreidt nepnieuws over uranium in wapens

Verder wond Poetin zich op over het Britse besluit Oekraïne tanks met munitie met verarmd uranium te geven. Poetin waarschuwde dat hij dan zou worden gedwongen te reageren op de nucleaire escalatie.

Maar volgens het Britse ministerie verspreidt Poetin opzettelijk nepnieuws. Het Verenigd Koninkrijk bevestigt dat het munitie met verarmd uranium naar Oekraïne zal sturen, maar zijn dat geen nucleaire wapens. "Het Britse leger gebruikt al tientallen jaren verarmd uranium in zijn pantsergranaten", aldus het ministerie.

Volgens het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) wordt in die granaten uranium gebruikt om pantserplaten te doorboren. "Het is aanzienlijk minder radioactief dan natuurlijk uranium", aldus het bureau.