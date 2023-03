Poetin en Xi bevestigen gesprek over Chinees vredesplan, nieuw bezoek gepland

Het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin is in volle gang. De twee wereldleiders spraken elkaar maandag ruim 4,5 uur. Dinsdag werd bekend dat de presidenten zoals verwacht over het Chinese vredesplan hebben gesproken. Ook is er al een nieuw bezoek gepland.

Het Chinese vredesplan voor de oorlog in Oekraïne draait om dialoog en onderhandelingen. Volgens Peking is dat de enige uitweg en moeten Oekraïne en Rusland zo snel mogelijk om de tafel. Ook verwerpt China de inzet van kernwapens in de oorlog.

Kyiv heeft afwijzend gereageerd op het Chinese vredesplan. Dat komt omdat in het plan niet is opgenomen dat de Russische troepen zich moeten terugtrekken naar de eigen landsgrenzen. Rusland heeft vier Oekraïense provincies illegaal geannexeerd en beschouwd die regio's sindsdien als eigen grondgebied.

Kyiv wil terug naar de grenzen van Oekraïne in 1991. In dat jaar werd het land onafhankelijk. Het grondgebied omvatte destijds het schiereiland de Krim, dat in 2014 al door Moskou werd ingelijfd.

Onduidelijk welke punten van Chinees vredesplan zijn besproken

Het Kremlin deelde geen details over de gevoerde gesprekken. Poetin herhaalde dinsdag wel dat onderhandelingen voor hem een optie zijn. Het Westen neemt die bereidheid niet serieus.

Dinsdag vinden nieuwe gesprekken plaats. Naar verwachting tekenen China en Rusland later op de dag samenwerkingsovereenkomsten die de onderlinge relatie tussen de landen moeten versterken.

Xi bezocht Rusland voor het laatst in 2019. De twee ambtgenoten zouden al hebben kortgesloten dat Poetin later dit jaar langskomt in China. Details over dat staatsbezoek zijn nog niet bekend. De laatste keer dat Poetin China bezocht, was vlak voor de Russische invasie van Oekraïne.

Volgens internationale media wil Xi na het bezoek aan Rusland ook met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bellen. China heeft dit niet bevestigd.