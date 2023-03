Oekraïne zegt Russische raketten vernietigd te hebben bij nieuwe aanval op de Krim

Delen via E-mail

Oekraïne beweert dat het maandag een grote voorraad Russische kruisraketten op het schiereiland de Krim heeft vernietigd. Eerder op de dag maakten lokale media al melding van een grote explosie bij de stad Dzhankoi, in het noorden van het schiereiland.

Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie gaat het om Kalibr-kruisraketten. Die worden door Russische oorlogsschepen vaak gebruikt om vanaf de Zwarte Zee Oekraïense steden te beschieten. De raketten werden volgens Oekraïne via een spoorlijn vervoerd naar de kust, waar ze op de Russische oorlogsschepen geladen zouden worden.

In augustus voerde Oekraïne ook al aanvallen uit op Russische doelen op de Krim. Toen werd onder meer een luchtmachtbasis geraakt. Oekraïne gaf pas weken later toe dat het achter de aanval zat.

Rusland bevestigt dat er een explosie heeft plaatsgevonden op de Krim, maar ontkent dat er wapens zijn vernietigd. Sergei Aksenov, die door het Kremlin is aangesteld als gouverneur van de Krim, stelde dat alleen een woning en een winkel schade opliepen.

De explosie werd naar verluidt gefilmd door omstanders. Het is nog niet bevestigd of deze video echt van de explosie op de Krim is.