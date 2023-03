Chinese president Xi reist voor het eerst naar Rusland sinds inval in Oekraïne

De Chinese president Xi Jinping reist maandag voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne naar Rusland. Hij spreekt er zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin over onder meer de oorlog en de samenwerking tussen de twee landen. Het staatsbezoek duurt officieel tot en met woensdag.

Xi was halverwege 2019 voor het laatst in Rusland. Poetin bezocht China begin vorig jaar vlak voordat zijn leger Oekraïne binnenviel. Zo was hij bij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Peking. De presidenten gingen toen een partnerschap "zonder grenzen" aan. De twee zagen elkaar in september weer voor het eerst bij een regionale top in Oezbekistan.