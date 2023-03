Poetin bezoekt volgens Russische media de bezette stad Mariupol

De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag een bezoek gebracht aan de bezette Oekraïense stad Mariupol. Dat melden Russische staatsmedia. Het zou het eerste bezoek van Poetin aan het bezette gebied zijn sinds het begin van de oorlog.

Volgens staatspersbureau TASS vloog Poetin met een helikopter naar Mariupol. Daarna zou hij met de auto naar verschillende districten in de stad zijn gereden.

Hij stopte onder meer in de Nevsky-buurt, een nieuwe woonwijk die door het Russische leger is gebouwd. Poetin zou met inwoners hebben gesproken. Het bezoek was niet aangekondigd.

De Zuid-Oekraïense havenstad was in de eerste maanden na de invasie de brandhaard van de oorlog en is ernstig beschoten. De Russen kregen de stad in mei in handen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beloofde donderdag in een videoboodschap de stad te heroveren.

Zaterdag bracht Poetin al een verrassingsbezoek aan de Krim. Dat gebeurde precies negen jaar nadat Rusland het schiereiland in het zuiden van Oekraïne annexeerde. De Russische president kreeg er een rondleiding van de gouverneur en bezocht onder andere een kunstacademie in de stad Sebastopol.

Poetin gaat met Chinese president XI praten

Komende week reist de Chinese president Xi Jinping naar Moskou voor een staatsbezoek. Zijn ontmoeting met President Poetin zal drie dagen duren en is volgens Russische en Chinese staatspersbureaus bedoeld om de strategische samenwerking te versterken.