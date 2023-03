Overzicht Strijd om Bakhmut bepaalt volgens Zelensky toekomst van Oekraïne

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: het ziet er niet naar uit dat de strijd om Bakhmut snel beslist zal zijn. President Volodymyr Zelensky heeft dinsdag gezegd dat het Oekraïense leger volop zal blijven vechten om de stad in het oosten van het land. Volgens hem wordt de toekomst van Oekraïne in Bakhmut bepaald.

Oekraïense commandanten vinden het besluit om door te vechten in Bakhmut gerechtvaardigd, omdat de Oekraïners er nog altijd veel Russische militairen doden. Bakhmut wordt al wekenlang door Russische troepen omsingeld en de stad ligt inmiddels bijna volledig in puin. Volgens een Oekraïense adviseur wordt om letterlijk iedere meter gevochten.

Critici vinden dat Kyiv de strijd om Bakhmut moet opgeven, omdat ook de Oekraïners zware verliezen lijden. Het Oekraïense leger kan straks zó zijn uitgedund, dat een tegenoffensief lastig wordt. Maar Zelensky wil het niet horen. "We moeten de vijand verwoesten. En we zullen ze verwoesten", zei hij dinsdag.

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Rusland verlengt graandeal met zestig dagen

Verder was er dinsdag een diplomatiek succes: Rusland gaat de graandeal met Oekraïne met zestig dagen verlengen. Dat liet Moskou weten na overleg met de Verenigde Naties in het Zwitserse Genève.

De bestaande overeenkomst, die in juli 2022 werd gesloten, maakt de uitvoer van Oekraïens graan en andere landbouwproducten mogelijk. De deal was een doorbraak in het bestrijden van wereldwijde voedseltekorten die uitbraken als gevolg van de oorlog. In november werden de afspraken na moeizame onderhandelingen verlengd tot 18 maart. Nu komen daar dus nog eens zestig dagen bij.

Of de deal binnen zestig dagen opnieuw wordt verlengd, zal afhangen van versoepelingen van de sancties tegen de Russische uitvoer van voedsel en kunstmest. Dat zegt de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Sergey Vershinin.

Rusland lijdt zware verliezen

De Russen lijden intussen zware verliezen. Amerikaanse inlichtingen meldden maandag al dat het aantal Russische gewonden en doden inmiddels de 200.000 is gepasseerd. Volgens Amerikaanse bronnen symboliseert dat aantal hoe ver Poetins invasie van Oekraïne inmiddels gaat.

Daarnaast kampen zowel de Russen als de Oekraïners met een tekort aan munitie. Volgens Britse inlichtingen is dat ook de reden dat het Russische winteroffensief maar niet wil opschieten.

Dinsdag eisten Russische aanvallen in het oosten van Oekraïne drie levens. De aanvallen vonden plaats in Kramatorsk en dorpen in de regio Kharkiv.

0:42 Afspelen knop Oekraïens dorp bestookt met thermietbommen

Russisch parlement verbiedt kritiek op huurlingenleger

Het Russische parlement zette dinsdag een nieuwe stap in het censureren van zijn eigen bevolking. Wetgevers stemden in met een voorstel om het in diskrediet brengen van "groepen vrijwilligers" die meevechten in de oorlog strafbaar te stellen. Het gaat daarbij om huurlingen van de Wagner Group die momenteel meevechten in Bakhmut.

Het in diskrediet brengen van de reguliere strijdkrachten was al verboden. Nu kunnen ook mensen die kwaad spreken over vrijwilligers in de oorlog veroordeeld worden tot een celstraf van vijf jaar. Wie dat bewust doet met "valse informatie" riskeert vijftien jaar cel.