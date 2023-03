Nederland levert mijnenjagers en ander militair materiaal aan Oekraïne

Delen via E-mail

Nederland gaat twee mijnenjagers en ander militair materiaal leveren aan Oekraïne. Dat heeft minister Kajsa Ollongren (Defensie) beloofd tijdens een bezoek aan het door oorlog getroffen land.

Mijnenjagers zijn schepen die zeemijnen kunnen opsporen. De door Nederland geleverde mijnenjagers kunnen worden ingezet om na de oorlog de vele zeemijnen in de Zwarte Zee op te ruimen.

"Met deze levering blijft Defensie beschikken over de benodigde mijnenbestrijdingscapaciteit", zegt Ollongren. De impact op de Nederlandse krijgsmacht is volgens haar "minimaal en als acceptabel beoordeeld".

De schepen worden naar verwachting vanaf 2025 geleverd. In de tussentijd worden ze klaargemaakt voor gebruik. Vanaf de tweede helft van 2023 start de opleiding en training van Oekraïense bemanning. Dat doet Nederland in samenwerking met België en mogelijk nog andere bondgenoten.

Ollongren benadrukt dat een 'schone' Zwarte Zee van groot belang is voor de "Europese veiligheid en wereldwijde voedselzekerheid".

Ollongren maakte de nieuwe leveringen bekend tijdens een bezoek aan de Oekraïense havenstad Odesa. Ze bezocht samen met haar Oekraïense evenknie ook de havenstad Mykolaiv. Odesa is een belangrijke stad voor de uitvoer van graan, dat per schip over de Zwarte Zee wordt vervoerd.