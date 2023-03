Zware verliezen rondom Bakhmut, Oekraïne zegt dat strijd tegenoffensief helpt

Rusland én Oekraïne hebben de afgelopen 24 uur opnieuw zware verliezen geleden in de strijd om Bakhmut. Beide kanten zeggen dat honderden tegenstanders zijn uitgeschakeld. Het Oekraïense leger benadrukt dat de verdediging heel belangrijk is in de voorbereiding van een tegenoffensief.

"We moeten tijd blijven winnen om elders reserves op te bouwen, en zodat we op den duur een tegenoffensief kunnen lanceren", citeert The Guardian de Oekraïense bevelhebber der landstrijdkrachten, Oleksander Syrsky. "De helden in Bakhmut dragen de druk van het complete oostfront op hun schouders."

Ook de Oekraïense buitenlandminister Dmytro Kuleba benadrukt zondag dat Oekraïne de strijd om Bakhmut voort moet zetten. "Wat zou een terugtrekking bewerkstelligen? Rusland zal het offensief niet staken en hun pijlen richten op nabijgelegen dorpen."

De Oekraïense regering gaf vrijdag al aan dat Kyiv manschappen blijft sturen naar Bakhmut. Door te blijven vechten, hopen de Oekraïners Rusland te ontdoen van zijn beste militairen.

"Rusland is van strategie veranderd. Het grootste deel van zijn getrainde leger en de overblijfselen van het huurlingenleger is naar Bakhmut gestuurd", zegt Mykhailo Podolyak, adviseur van president Volodymyr Zelensky. Vanwege deze strategiewijziging wil Oekraïne de hoeveelheid capabele Russische troepen zoveel mogelijk uitdunnen en vertragen. "Zo helpen we ons tegenoffensief in de lente."

Bakhmut is het hoofddoel van het Russische winteroffensief. Tot dusver is het de Russen gelukt om het oosten van de stad en delen van het noorden en zuiden in te nemen. Maar een complete omcirkeling van de stad is nog niet gelukt.