Frontlinie Bakhmut verschoven naar rivier die lastig is over te steken

Het oostelijke deel van de Oost-Oekraïense stad Bakhmut is in handen van de Russen. De frontlinie ligt nu bij de rivier Bachmoetka. Maar die rivier kunnen de Russen niet zomaar oversteken, denkt het Britse ministerie van Defensie.

De rivier scheidt de stad in een oostelijk en westelijk deel. Maar de Oekraïners hebben alle belangrijke bruggen over de rivier opgeblazen. Als de Russen de oversteek toch willen wagen, dan moeten ze via de vrij grote open oevers. Daar zijn ze een makkelijk doelwit voor het Oekraïense leger.

Maar volgens de Britse inlichtingen heeft ook Oekraïne het zwaar met de munitie in Bakhmut. Doordat de stad grotendeels is omsingeld, is de bevoorrading een probleem geworden. Kyiv zet nu helikopters in om Russische doelen in de omgeving te beschieten.