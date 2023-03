Letland doneert auto's van beschonken bestuurders aan Oekraïne

De Letse overheid doneert sinds deze week in beslag genomen auto's van dronken bestuurders aan Oekraïne. De opslagruimtes in Letland puilen namelijk uit met in beslag genomen auto's. De wagens moeten terechtkomen bij het leger en ziekenhuizen in Oekraïne.

Woensdag zijn zeven auto's van dronken lui op een trailer geladen voor Oekraïne. In de afgelopen twee maanden heeft de overheid van de Baltische staat maar liefst tweehonderd auto's in beslag genomen van zwaar beschonken bestuurders.

"Niemand had verwacht dat er zo veel auto's worden bestuurd door dronken mensen", zegt de directeur van Twitter Convoy, de organisatie die de auto's vervoert. Volgens hem kan de overheid er weinig mee. "Ze kunnen de auto's niet zo snel verkopen als dat mensen drinken."

In Letland zijn vorig jaar 4.300 automobilisten aangehouden met te veel alcohol in hun bloed. En bij bijna duizend verkeersongelukken was in datzelfde jaar alcohol in het spel. "Het is eigenlijk heel eng als je bedenkt hoeveel auto's rondrijden met dronken automobilisten", vertelt de directeur.