Rusland bestookt weer Oekraïense steden, kerncentrale Zaporizhzhia zonder stroom

Rusland heeft in de nacht van woensdag op donderdag raketaanvallen uitgevoerd op veel steden in Oekraïne. Onder meer Kyiv, Kharkiv, Odesa en Zhytomyr werden bestookt. Ook de stroomvoorziening van de kerncentrale in Zaporizhzhia is geraakt.

Het is opvallend dat de kerncentrale in Zaporizhzhia is getroffen door Russische raketten, want de centrale is nog altijd in handen van de Russen. De centrale heeft volgens het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom geen stroom en maakt gebruik van generatoren die op diesel lopen. Volgens Energoatom kunnen de generatoren de kerncentrale tien dagen lang van stroom voorzien.

De gouverneur van Odesa, Maksym Marchenko, laat op Telegram weten dat een energieleverancier in zijn provincie is geraakt. Daardoor is in delen van Odesa de stroom uitgevallen.

Kharkiv, de op een na grootste stad van het land, werd volgens de lokale gouverneur Oleh Synyehubov vijftien keer getroffen. Ook daar waren energiebedrijven en infrastructuur het doelwit. Twee mensen raakten gewond toen een raket in de buurt van hun huis insloeg.

Burgemeester Vitali Klitschko van Kyiv maakte donderdagochtend vroeg bekend dat er in het zuidwesten van zijn stad meerdere explosies hebben plaatsgevonden.