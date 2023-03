Westen denkt dat Bakhmut komende dagen kan vallen: 'Al tienduizenden doden'

Het Westen houdt er rekening mee dat de Oekraïense stad Bakhmut in de komende dagen valt. Dat heeft NAVO-chef Jens Stoltenberg woensdag gezegd. De Russen beweren dat zij het oosten van de stad in handen hebben. Volgens westerse overheidsfunctionarissen heeft de strijd al tienduizenden levens gekost.

Daar krijgt Oekraïne de kans toe vanwege de Russische tactiek. De drang om de stad in te nemen is zo groot dat de Russen al maandenlang talloze, vaak slecht getrainde militairen op de Oekraïense verdedigingslinies afsturen. Dagelijks sneuvelen honderden van hen.

Oekraïne lijdt ook grote verliezen, zeggen westerse overheidsfunctionarissen. Dat komt vooral doordat Rusland met zijn aanvalsgolven de verdedigingslocaties in beeld brengt en daarna bombardeert. Maar volgens het Westen zijn de Oekraïense verliezen niet zo groot zoals als het Kremlin schetst. Volgens de Russische defensieminister Sergey Shoigu verloor Kyiv alleen al in februari ruim elfduizend soldaten nabij Bakhmut.

Oekraïne sluit niet uit dat het in de komende dagen of weken een tactische terugtrekking uitvoert. Er is naar verluidt nog maar één uitweg beschikbaar voor de Oekraïense troepen. Volgens NAVO-chef Stoltenberg zal de val van Bakhmut geen keerpunt in de oorlog zijn.