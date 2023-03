Overzicht Vermeende executie ongewapende Oekraïense militair doet Bakhmut even vergeten

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Een video waarin een ongewapende Oekraïense militair wordt geëxecuteerd houdt de gemoederen bezig. De ophef is zó groot dat die de gevechten rondom Bakhmut doet verstommen.

De beelden worden maandag en dinsdag volop verspreid via sociale media. In een video van twaalf seconden is een militair te zien in een Oekraïens uniform die een sigaret staat te roken. Hij roept Slava Ukraini (Glorie aan Oekraïne) en wordt daarna meerdere keren beschoten.

De schutters zijn niet in beeld. Volgens Kyiv staat echter vast dat de soldaat door de Russen is geëxecuteerd. De video is verder lastig te controleren door de slechte beeldkwaliteit.

Volgens de Oekraïense regering is het slachtoffer de 41-jarige Timofi Shadura. Hij was sinds 3 februari vermist nadat hij had meegevochten in de strijd om Bakhmut. Zijn zus wist hem te identificeren, schrijft BBC News.

Een beeld uit de video die op sociale media rondgaat. Timofi Shadura is hier te zien vlak voordat hij wordt neergeschoten. Foto: AP

Kyiv is woedend. "Deze verschrikkelijke beelden vormen nieuw bewijs voor de genocide die Rusland aanricht", schrijft buitenlandminister Dmytro Kuleba. "De schutters moeten vervolgd worden."

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een onderzoek aangekondigd naar het incident. "Ik beloof dat de schuldigen gepakt zullen worden", zei hij dinsdag. Ook riep hij de Oekraïense bevolking op om Shadura online te eren met het gezegde Heroyam Slava, ofwel: Glorie aan de Helden.

Het doodschieten van een ongewapende krijgsgevangene gaat in tegen het oorlogsrecht. De Oekraïense autoriteiten onderzoeken inmiddels duizenden oorlogsmisdaden die door Russische soldaten zouden zijn gepleegd. De bekendste misdaden zijn de gruwelijkheden in Boetsja, waar honderden burgers werden geëxecuteerd, en het bloedbad in Mariupol. Het Russische leger zegt dat het geen burgers aanvalt of misdaden pleegt.

Bakhmut verschuift voor even naar de achtergrond

Door de vermeende oorlogsmisdaad was er deze week vooralsnog minder aandacht voor de strijd om Bakhmut. De stad is al ruim een half jaar het epicentrum van de oorlog in Oekraïne.

En dat zal ook de komende tijd zo blijven, beweert Zelensky. De Oekraïense president herhaalde maandag zijn wens om de verdediging van de stad te versterken. Dat terwijl de resterende troepen van zeker drie kanten zijn omsingeld.

"Ik heb maandag overleg gevoerd met topgeneraals. En hun advies is om ons niet terug te trekken, maar de verdediging op te voeren", citeert BBC hem.

Wagner én Russische militairen klagen om materiaal

In de strijd om Bakhmut komen Oekraïense soldaten veelvuldig in gevecht met leden van de Wagner Group. Het huurlingenleger botste deze week opnieuw met het Kremlin. Volgens huurlingenbaas Yevgeny Prigozhin ontvangen zijn soldaten opnieuw geen munitie én mogen zijn afgevaardigden niet meer bij militaire vergaderingen zijn. "We zoeken uit of dit om een bureaucratische blunder of om hoogverraad gaat", zei hij.

Als zijn troepen niet de hulp krijgen waar ze om vragen, dreigt een deceptie, waarschuwt Prigozhin. "Dan stort het hele Russische front in de Donetsk-regio in."

De Russen zelf hebben ook last van materiële problemen. Zo zijn zó veel tanks vernietigd dat inmiddels modellen worden ingezet die tientallen jaren oud zijn. Britse inlichtingendiensten melden tevens dat Russische militairen soms met een schep moeten vechten.

Vernietigde gevechtstanks worden al langer vervangen door oude T-62-modellen, maar recentelijk zouden zelfs BTR-50-modellen uit de Sovjettijd zijn gebruikt. Die zijn in 1954 voor het eerst geproduceerd. Ook het zogeheten 1e Tankleger, een van de belangrijkste eenheden van het Russische leger, heeft oude tanks ontvangen om de voorraad mee aan te vullen.

De NAVO merkt al langer dat Rusland steeds meer munitie- en materiaalproblemen heeft. Daar tegenover staat dat ook de wagenopslagen in Oekraïne steeds leger raken.

Update in onderzoek naar Nord Stream-explosies

Ten slotte verscheen er nog nieuws vanuit de Verenigde Staten rondom het onderzoek naar de Nord Stream-explosies. Lange tijd werd met de beschuldigende vinger naar Rusland gewezen, maar volgens The New York Times is het zeer waarschijnlijk dat een pro-Oekraïense groep achter de actie zit.

Het Amerikaanse dagblad baseert zich op anonieme Amerikaanse functionarissen die zeggen dat ze over nieuw bewijs beschikken. "Het gaat om de eerste belangrijke aanknopingspunten in onze zoektocht."

Ook Duitse media melden na eigen onderzoek een Oekraïens spoor. Zij baseren zich onder meer op informatie uit het officiële Duitse onderzoek naar de aanslagen en bronnen in andere landen die betrokken zijn: Denemarken, Zweden, de Verenigde Staten en Nederland.