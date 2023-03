Weer ruzie tussen Wagner en Kremlin: 'Front stort in als wij ons terugtrekken'

De relatie tussen Wagner Group en het Kremlin staat weer op scherp. Het huurlingenleger van Yevgeny Prigozhin zou opnieuw geen munitie meer krijgen van het Russische ministerie van Defensie. Ook zou een afgevaardigde van Wagner de toegang zijn ontzegd tot een gebouw van de Russische legerleiding. "Als wij ons moeten terugtrekken, stort het hele front in Donetsk in", waarschuwt Prigozhin.

De huurlingenbaas was eind februari ook al des duivels over het Kremlin. Toen sprak hij van "hoogverraad" en "opzettelijke vernietiging van de Wagner Group", wederom vanwege uitblijvende munitieleveringen.

Maar de soldaten van de Wagner Group beschikken nog altijd niet over de nieuwe kogels, laat Prigozhin weten in duidelijke taal. "We zoeken uit of dit om een bureaucratische blunder of hoogverraad gaat", zegt hij.