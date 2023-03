Russisch leger in Oekraïne moet het doen met nog oudere tanks en scheppen

Delen via E-mail

Vanwege een gebrek aan materieel vervangt Rusland de tanks die zijn vernietigd in de oorlog tegen Oekraïne door modellen die tientallen jaren oud zijn. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie maandag. Een dag eerder meldde de Britse inlichtingendienst dat sommige Russische militairen met een schep moeten vechten.

Vernietigde gevechtstanks worden al langer vervangen door oude T-62-modellen, maar recentelijk zouden zelfs BTR-50-modellen uit de Sovjettijd zijn gebruikt. Die zijn in 1954 voor het eerst geproduceerd. Ook het zogeheten 1e Tankleger, een van de belangrijkste eenheden van het Russische leger, heeft oude tanks ontvangen om de voorraad mee aan te vullen.

"Sinds de zomer van 2022 zijn zo'n achthonderd T-62's uit de opslag gehaald", zegt het Britse ministerie van Defensie. "Sommige hebben nu verbeterde waarnemingssystemen die de effectiviteit in de nacht hoogstwaarschijnlijk zal verbeteren." Maar de voertuigen hebben ook veel zwakke punten, zoals de bepantsering.

Russische militairen klagen al langer over tekorten aan het front. Het Britse ministerie meldde zondag dat met name reservisten recent de opdracht hebben gekregen de Oekraïense legertroepen in de frontlinie aan te vallen met een zogenoemde pioniersschep.