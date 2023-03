Hoe Rusland en Oekraïne vechten om een stad met weinig strategische waarde

De strijd om de Oost-Oekraïense stad Bakhmut lijkt na ruim een half jaar het einde te naderen. Er wordt nog steeds om iedere meter gevochten, maar in de straten van de verwoeste stad zijn inmiddels Russische militairen te zien. Toch is Bakhmut nog in Oekraïense handen. Waarom wordt er al zo veel maanden zo zwaar gevochten om deze plek?

Waarom is Bakhmut zo belangrijk?

Dat is nou net het opvallende: er is geen groot strategisch belang. De stad is volledig met de grond gelijk gemaakt en er waren al geen belangrijke fabrieken die van militair belang kunnen zijn.

Qua ligging zijn er voor de Russen kleine voordelen te behalen. Zo zijn er verbindingen tussen Bakhmut en de grotere steden Kramatorsk en Sloviansk. Dat zijn de laatste grote steden in Donetsk die in Oekraïense handen zijn.

Die steden moeten vooral oppassen als de Russen na de verovering van Bakhmut nog iets verder weten op te rukken. Dan krijgt de Russische artillerie ze in het vizier.

0:45 Afspelen knop Drone filmt Oekraïense 'spookstad' Bakhmut

Welke andere reden heeft Rusland om Bakhmut in te nemen?

De Russen snakken naar een overwinning in de oorlog. De laatste dateert van maanden geleden. In juli 2022 wisten de Russen nog beslag te leggen op de strategisch gelegen Oost-Oekraïense stad Lysychansk.

Daarna duurde het tot januari tot de Russen opnieuw een (kleine) overwinning konden vieren, met de verovering van Soledar, in de buurt van Bakhmut. In die periode daartussen wist alleen Oekraïne overwinningen te boeken.

Voor de strijd bij Bakhmut zet het Kremlin de Wagner Group in. Dat is een berucht huurlingenleger van Yevgeny Prigozhin. Ook voor hem staat er veel op het spel: Prigozhin heeft al sinds het begin van de oorlog kritiek op de Russische legerleiding en zou hebben beloofd dat zijn huurlingen de stad innemen voor president Vladimir Poetin.

Het inlossen van die belofte verloopt moeizaam. Dat leidde tot meer wrevel tussen Wagner en het Kremlin. Zo beweerde Prigozhin vorige week dat het Russische ministerie van Defensie zijn troepen "saboteert" door geen munitie te sturen. Het Kremlin ontkent dat.

1:41 Afspelen knop Wie zijn de Russische Wagner-huurlingen waar de Kamer over praat?

Wat heeft Oekraïne nog te zoeken in een omsingelde, verwoeste stad?

Voor Oekraïne is de situatie in Bakhmut slechter en slechter geworden. De stad is nu vanaf drie kanten omsingeld. Ook is het verdedigen van de stad steeds moeilijker geworden, doordat vrijwel alle schuilplekken zijn vernietigd.

Toch zag een journalist van Reuters deze week dat de Oekraïners geen aanstalten maken om te vertrekken. Sterker nog: het Britse ministerie van Defensie meldt zaterdag dat Kyiv elitetroepen naar het gebied heeft gestuurd om de overgebleven verdedigers te ondersteunen.

De Oekraïners hebben maar één doel: Rusland zoveel mogelijk schade toebrengen, voordat de stad valt. In de Russische drang om Bakhmut in te nemen, worden talloze - veelal slecht getrainde - militairen op Oekraïense verdedigingslinies afgestuurd. Dagelijks sneuvelen honderden van hen.

Dat wil niet zeggen dat Oekraïne geen verliezen lijdt. De Russen willen met hun 'menselijke golf'-tactiek verdedigingslocaties in beeld brengen om die vervolgens te bombarderen. Een gevolg daarvan is dat ook veel Oekraïense militairen gewond raken of sterven.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky riskeert imagoschade. Hij heeft beloofd dat Bakhmut niet in Russische handen zal vallen. "Bakhmut houdt vol", zegt hij tegenwoordig tijdens bijna elke toespraak. Maar Zelensky zei recent ook dat Oekraïne de stad niet "koste wat het kost" zal verdedigen.

Hij zal het belangrijker vinden dat de verdediging van Sloviansk en Kramatorsk tot in de puntjes kan worden voorbereid tijdens de maandenlange strijd om Bakhmut.

1:10 Afspelen knop Zelensky bezoekt troepen in zwaar beschoten Bakhmut: 'Wees sterk'

Is de val van Bakhmut nabij?

Militaire analisten noemen de strijd om Bakhmut "extreem gespannen". Oekraïense troepen zijn van drie kanten ingesloten en er zou dus nog maar één uitweg zijn om zich terug te trekken. Maar Zelensky zou juist die weg nu gebruiken om de overgebleven verdediging te bolsteren.