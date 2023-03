Overzicht EU dreigt met sancties tegen China | Scholz in VS voor overleg

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de Europese Unie dreigt met sancties tegen China als het land militaire steun geeft aan Rusland. En Duitse bondskanselier Olaf Scholz is in de Verenigde Staten voor overleg met president Joe Biden.

China gaat "een rode lijn" over als het wapens levert aan Rusland voor de oorlog in Oekraïne. Dat heeft een anonieme functionaris van de Europese Unie gezegd, schrijft persbureau Reuters vrijdag. Als China besluit die lijn over te gaan, dan volgen sancties van de EU, waarschuwde hij.

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA weet zeker dat China overweegt wapens te leveren aan Rusland, bleek vorige week. In een interview met CBS News zei CIA-directeur Bill Burns dat het besluit van China daarover nog niet is gevallen.

De Amerikanen maakten het nieuws bekend in de hoop de beslissing te beïnvloeden.

Duitse bondskanselier naar Witte Huis voor overleg oorlog

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz bracht vrijdag bezoek aan de Amerikaanse president Joe Biden in het Witte Huis. Ze voerden onder meer gesprekken over de oorlog in Oekraïne en over de groeiende rol van China in het conflict. "We steunen Oekraïne zolang als nodig is", zeiden ze.

Het gesprek vond vooral plaats achter gesloten deuren. Biden prees de opgeschroefde militaire steun van Duitsland aan Oekraïne. Scholz hield zich lange tijd op de achtergrond en was bang voor inmenging in de oorlog. Maar in januari besloot hij toch om zware tanks te leveren aan Oekraïne. "We maken het NAVO-bondgenootschap daardoor sterker", zei Biden.

Het bezoek van Scholz komt als de VS praat over de mogelijkheid om sancties op te leggen aan China. Biden sluit zich dus aan bij de dreiging van de EU om sancties op te leggen aan China als het land militaire steun aan Rusland gaat geven.

De VS bereidt weer een nieuw pakket met militaire hulp aan Oekraïne voor. Het hulppakket heeft een waarde van ongeveer 400 miljoen dollar (ruim 376 miljoen euro). De hulp omvat onder meer munitie voor Himars raketwerpers die door de VS zijn geleverd, houwitsers en andere militaire voertuigen.

Bondskanselier Olaf Scholz en president Joe Biden in gesprek in het Witte Huis. Foto: ANP/EPA

Terugtrekking Oekraïense troepen uit Bakhmut lijkt in zicht

De Oost-Oekraïense stad Bakhmut is volgens Wagner Group-leider Yevgeny Prigozhin "praktisch omsingeld" door Russische troepen. Er is nog één toegangsweg voor het Oekraïense leger begaanbaar.

Prigozhin heeft president Volodymyr Zelensky opgeroepen zijn militairen uit de stad terug te trekken. Volgens een Oekraïense commandant lijkt de terugtrekking van de Oekraïners langzaam begonnen.

De strijd om Bakhmut duurt al maanden. Het is een van de heftigste gevechten sinds het begin van de oorlog. De stad wordt door de Russen gezien als een springplank om grotere steden als Kramatorsk te veroveren.

Een Oekraïense vrouw staat in wat ooit haar achtertuin was. Foto: AFP

Wopke Hoekstra bij start overleggroep over onderzoek naar oorlogsmisdaden

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) heeft in Oekraïne de start bijgewoond van een nieuw overleg over de oorlog in dat land. Dat overleg moet zorgen voor betere afspraken tussen betrokken landen en instanties over het onderzoek en de vervolging van misdaden die zijn gepleegd tijdens de oorlog.

Naast Nederland zijn ook Oekraïne, het Internationaal Strafhof en de EU betrokken. De eerste vergaderingen zullen in april plaatsvinden. De overleggroep zal zich bijvoorbeeld richten op afspraken rondom het verzamelen van bewijs.

"De moorden, het seksueel geweld, het aanvallen van burgerinfrastructuur, de systematische ontvoering van Oekraïense kinderen", somde Hoekstra op in een toespraak. "Alle oorlogsmisdaden en de misdaden tegen de menselijkheid moeten onderzocht en vervolgd worden volgens de internationale standaarden."