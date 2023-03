EU dreigt met sancties tegen China als het land wapens levert aan Rusland

China gaat "een rode lijn" over als het wapens levert aan Rusland voor de oorlog in Oekraïne. Dat heeft een anonieme functionaris van de Europese Unie gezegd, schrijft persbureau Reuters vrijdag. Als China besluit die lijn over te gaan, dan volgen sancties van de EU, waarschuwde hij.

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA weet zeker dat China overweegt wapens te leveren aan Rusland, bleek vorige week. In een interview met CBS News zei CIA-directeur Bill Burns dat het besluit van China daarover nog niet is gevallen. De Amerikanen maakten het nieuws bekend in de hoop de beslissing te beïnvloeden.

Eerder al sprak EU-buitenlandchef Josep Borrell over een "rode lijn" als China besluit wapens te leveren. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken reageerde bezorgd.

China heeft tot nu toe steeds ontkend dat het van plan is wapens te leveren aan de Russen. Tot frustratie van de VS probeerde het Aziatische land zich het afgelopen jaar neutraal op te stellen in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het land kwam een week terug met een vredesplan, gericht aan Rusland en Oekraïne. Dat plan deed veel stof opwaaien. Oekraïne en Rusland hielden in reactie daarop vast aan eerdere uitspraken en doelen.