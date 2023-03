Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al bijna vijftig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer bespreekt hij het New START-verdrag tussen de Verenigde Staten en Rusland over het bezit van (nucleaire) raketten.

De Russische president Vladimir Poetin kondigde vorige week aan dat Rusland het New START-verdrag opschort. Daarin hebben de Amerikanen en de Russen afspraken gemaakt over het bezit en gebruik van kernraketten. Over het verdrag bestaan de nodige onjuiste aannames, die we hier zullen bespreken.

Aanname 1: START is de afkorting van Strategic Arms Reduction, een idee van toenmalig president Ronald Reagan, die een frisse start voorstelde.

Dat is niet waar, de oorsprong lag in de twee SALT-verdragen (Strategic Arms Limitations) uit de jaren zeventig. Die kwamen op hun beurt voort uit het besef tijdens de Cubacrisis in 1962 dat een atoomoorlog tussen de VS en Rusland op wederzijdse zelfmoord zou neerkomen. (New) START had net zo goed SALT-3 of SALT-4 kunnen heten.

Aanname 2: New START is het laatste atoomverdrag uit de Koude Oorlog.

Onjuist, het is gesloten in 2010 tussen toenmalig president Barack Obama en zijn Russische collega Dmitry Medvedev. De Koude Oorlog was toen al een jaar of twintig verleden tijd.

De Amerikaanse president Barack Obama en zijn Russische tegenhanger Dmitry Medvedev ondertekenen het New START-verdrag in 2010. Foto: Getty Images

Aanname 3: Het is het laatste verdrag tussen de Amerikanen en de Russen.

Half waar, als je kijkt naar de lijst van verdragen tussen alleen de Amerikanen en de Russen. Gelukkig zijn er ook verdragen die naast de VS en Rusland voor meer landen gelden. Daarin zijn kernwapenvrije zones zoals de ruimte en de maan afgesproken. Het Non-proliferatieverdrag uit 1970 verbiedt de verspreiding van atoomwapens. Lidstaten, zowel degene met beschikking over kernwapens als zonder, zijn verplicht tot constructief overleg over ontwapening.

Aanname 4: Het is een ontwapeningsverdrag.

Onjuist, de experts zijn fel op het onderscheid tussen ontwapening en wapenbeheersing. START is een wapenbeheersingsverdrag, want het mikt op plafonds. Het gaat juist niet om ontwapening, omdat in een restje atoomwapens een afschrikmiddel wordt gezien.

Aanname 5: Het is een rakettenverdrag.

Onjuist, want New START legt alle strategische middelen aan banden. Dus ook bijvoorbeeld kernkoppen en gevechtsvliegtuigen.

Aanname 6: Een zogenoemde 'cap' betekent vaste maximumaantallen.

Onjuist. Voor het gemak wordt ervan uitgegaan dat een raket of vliegtuig een vast aantal atoomkoppen aan boord heeft, ongeacht het werkelijke aantal. Bovendien gaat START over direct inzetbare wapens. Partijen kunnen vele wapens achter de hand houden en doen dat ook.

Aanname 7: Inspecties worden nu onmogelijk.

Gedeeltelijk juist, want inspecteurs kunnen op de grond inderdaad niet meer waarnemen of een partij stiekem meer atoomkoppen in een raket of vliegtuig stopt. Ruimtesatellieten en elektronica kunnen wel 'zien' of een land wapengrenzen (raketten, bommenwerpers) overschrijdt

Aanname 8: De verdragen leiden tot een gevaarlijke wapenwedloop.

Niet echt. Ten eerste zijn de afgesproken wapenvoorraden al voldoende om elkaar enkele malen te vernietigen. Daarnaast had de VS volgens berekeningen van de Federation of American Scientists zonder New START 2,1 keer zoveel atoomkoppen kunnen opstellen vergeleken met nu, en Rusland 'maar' 1,6 x zoveel.

Elke B-52 bommenwerper telt als één wapen, maar in werkelijkheid kunnen het er wel 26 zijn. Dat is vermoedelijk ook een van de redenen waarom het Kremlin haastte te benadrukken dat ze zich aan New START houden. Wel jammer dat we dat voorlopig niet kunnen nagaan.

Aanname 9: Het verdrag is door Vladimir Poetin opgezegd.

Onjuist, het gaat om opschorting. De VS deed vorig jaar moeilijk over inspecteurs, die vanwege corona en de sancties niet naar de VS mochten vliegen. Moskou protesteerde, maar had het vliegverbod kunnen omzeilen door via een omweg naar Amerika te vliegen. Kinderachtig gehakketak.

In april meldde Rusland een raketproef in Washington volgens de regels aan. De nucleaire oefening Gromov in oktober ook. CNN meldde dat een raketproef enige dagen vóór Joe Bidens verrassingsbezoek aan Kyiv ook aangemeld is. Rusland zegt dat te blijven doen en zich aan de bepalingen van het verdrag te houden.

Aanname 10: Het opschorten van START is gevaarlijk.

Experts noemen het wel zorgelijk, maar de karakterisering 'gevaarlijk' is nogal overdreven. De contacten tussen Amerikaanse en Russische inspecteurs schiepen op zichzelf al een vertrouwensband. Maar men was het er ook over eens dat wapenbeheersing in de toekomst niet meer mogelijk is door technologische ontwikkeling.

Het is nu de beurt aan een breder overleg over stabiliteit. Dat heeft op dit moment ongetwijfeld geen prioriteit, maar Biden en Poetin maakten daar in juni 2022 al afspraken over.