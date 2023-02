Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De strijd om de Oost-Oekraïense stad Bakhmut wordt bijna onmogelijk voor de troepen van zowel Rusland als Oekraïne. Tegelijkertijd laat de Russische president Vladimir Poetin de grens van het geannexeerde gebied extra beveiligen. En ook Finland bouwt hekken op de grens met Rusland.

De situatie in de Oost-Oekraïense stad Bakhmut is "extreem gespannen", zegt de commandant van de Oekraïense grondtroepen. Zijn leger verzet zich hevig tegen de Russische strijdkrachten en de huurlingen van de Wagner Group , die proberen door de verdedigingslinie te breken en de stad grotendeels omsingeld hebben.

Door de grote hoeveelheid regen en de vroege start van de lente zijn loopgraven veranderd in modderpoelen. Dat maakt het voor de militairen lastig om terreinwinst te boeken. Volgens persbureau Reuters staan meerdere militaire voertuigen rond de stad vast in de modder.

Poetin vraagt om de extra beveiliging nadat een drone was neergestort op zo'n 110 kilometer van Moskou. De drone kwam volgens een Russische gouverneur in de buurt van een aardgasstation neer na een "mislukte aanval" bij de Russische stad Kolomna.

In de nacht van maandag op dinsdag brak brand uit bij een Russisch oliedepot in de plaats Tuapse. De plaats aan de Zwarte Zee ligt ongeveer 300 kilometer bij de Krim vandaan. De brand werd veroorzaakt door twee explosies. De explosies ontstonden door twee "vliegende objecten". Volgens staatspersbureau RIA Novosti ging het om drones.

Ondanks grote tegenslagen aan Russische zijde, controleert Rusland nog steeds ongeveer een vijfde van het Oekraïense grondgebied. Zelensky is vastberaden om naast de vier illegaal geannexeerde regio's ook het Krimgebied in het zuiden van zijn land terug te veroveren.

Finland is gestart met de bouw van hekken op de grens met Rusland. Het project is dinsdag begonnen. In Pelkola, een plaats in het zuidoosten van Finland, zijn de werknemers gestart met een pilot van het project. Daarvoor moeten eerst bomen op de grens worden gekapt.