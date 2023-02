Overzicht Strijd om Oost-Oekraïense stad Bakhmut wordt steeds benauwder

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de gevechten rond Bakhmut worden steeds zwaarder, terwijl het Oekraïense leger lichtpuntjes ziet in de strijd om de door de Russen ingenomen stad Mariupol.

De militaire situatie wordt steeds moeilijker rond Bakhmut, in het oosten van Oekraïne. De stad is momenteel het grote zwaartepunt van het Russische leger. Bakhmut is belangrijk voor de nieuwe Russische opmars, zei president Volodymyr Zelensky maandag tijdens een videotoespraak.

In de regio van Bakhmut wordt de situatie volgens Zelensky steeds benauwder. De zwaarste gevechten vinden hier plaats. "De vijand vernietigt continu alles wat kan worden gebruikt om onze posities te beschermen. Daardoor is het moeilijk om te blijven versterken en verdedigen". De president prees de soldaten die het gebied beschermen. "Het zijn echte helden".

In de stad krijgen de Russen steun van de Wagner Group. Dat is een groep getrainde huurlingen die de Russen helpen in de strijd tegen Oekraïne.

Een Oekraïense soldaat aan de frontlinie in Bakhmut. Foto: Reuters

Oekraïne zegt succes te boeken in Mariupol

Waar de strijd zwaar en bloederig is, boekt het Oekraïense leger naar eigen zeggen succes in Mariupol. De havenstad is bezet door het Russische leger. Er zouden al meerdere doelen zijn geraakt, zoals munitiedepots en de luchthaven. Ook zouden zeker vijftig Russische soldaten om het leven zijn gekomen.

Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er afgelopen week zeker veertien explosies geweest. De aanvallen op Mariupol hinderen de aanvoer van wapens aan de Russische troepen. Rusland heeft de aanvallen niet bevestigd.

Toch zijn er nog steeds meer wapens nodig. Zelensky riep tijdens de toespraak opnieuw op tot gesprekken over luchtafweer. "We kunnen Oekraïne alleen verdedigen als er een einde komt aan het 'luchtvaarttaboe'", stelde hij.

"Onze piloten, luchtafweereenheden en andere experts van onze luchtmacht leveren geweldig werk", zei hij. "Maar we kunnen ons luchtruim alleen volledig beschermen als we de mogelijkheden tot meer afweergeschut van onze partners kunnen bespreken."

Europa wil Oekraïense kinderen terughalen

De Europese Commissie wil samen met Polen de Oekraïense kinderen opsporen die naar Rusland zijn ontvoerd. "We willen de kinderen terugvinden en de mensen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoeringen voor de rechter brengen", laat de commissie weten.

Sinds het begin van de oorlog zijn er duizenden Oekraïense kinderen ontvoerd en naar Rusland gebracht. Volgens het Oekraïense onderzoeksplatform Children of War lopen de schattingen uiteen van een kleine 14.000 kinderen tot meer dan 700.000.

Rusland beweert weeskinderen op te vangen, maar volgens Oekraïne worden ook kinderen die nog ouders hebben gedeporteerd en door Russen 'geadopteerd'. Door de chaos van oorlog is het onmogelijk om het precieze aantal geroofde kinderen te bepalen. Maar dát het gebeurt, is zeker, zegt ook de Verenigde Naties.

De Europese Commissie en de Poolse regering willen "de krachten bundelen om bewijsmateriaal te verzamelen". Het is nog niet bekend hoe ze dat willen gaan doen. Maar voor de opsporing van de kinderen en de berechting van daders willen ze samenwerken met onder meer VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra vroeg vorige maand aandacht voor deze "verachtelijke misdaden".

Amerikaanse minister van Financiën bezocht Kyiv

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen bracht maandag een verrassingsbezoek aan Kyiv om de Amerikaanse steun aan Oekraïne te bevestigen. Tijdens de ontmoeting benoemde ze wederom dat de Verenigde Staten opnieuw financiële hulp zullen bieden.

"Amerika zal Oekraïne steunen zolang het nodig is", zei Yellen. Ze prees Zelensky voor "zijn leiderschap en vastberadenheid in het licht van de illegale oorlog van Rusland".

Yellen staat achter de plannen van de Oekraïense president om het bestuur te versterken en de corruptie aan te pakken. Volgens haar zijn die acties nodig om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse hulp op juiste manier wordt besteed.