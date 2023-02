Overzicht Chinees vredesplan maakt veel los op dag van één jaar oorlog

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Precies een jaar na de inval van Rusland in Oekraïne presenteerde China vrijdag een vredesplan richting beide landen. Zowel Oekraïne als Rusland hield in reactie daarop vast aan eerdere uitspraken. Tegelijkertijd arriveerden de eerste Leopard 2-tanks in Oekraïne.

In het vredesplan dat China vrijdag presenteerde, roept het land Rusland en Oekraïne op zo snel mogelijk vredesbesprekingen te starten. Ook verwerpt China de inzet van nucleaire wapens in de oorlog. "Kernwapens mogen niet worden gebruikt en kernoorlogen kunnen niet worden uitgevochten", stelt het land in de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Alle partijen moeten Rusland en Oekraïne steunen om in dezelfde richting te werken en de directe dialoog zo snel mogelijk te hervatten." De belangrijkste punten zijn volgens China gericht op geleidelijke de-escalatie om uiteindelijk tot een staakt-het-vuren te komen.

Om de veiligheid van alle landen te waarborgen, zijn dialoog en onderhandelingen volgens China de enige uitweg.

Oekraïne houdt vast aan eis

In reactie op het plan eist Oekraïne dat elk vredesplan de Oekraïense grenzen van 1991 respecteert. In dat jaar werd het land onafhankelijk. Het grondgebied omvatte destijds het schiereiland de Krim, dat in 2014 door Moskou werd ingelijfd, en de vorig jaar door de Russen ingenomen gebieden in het oosten van Oekraïne.

De regering in Kyiv is niet bereid grondgebied op te geven, benadrukte een topadviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Een vredesplan met "als resultaat een nieuwe afbakeningslijn en een voortdurende bezetting van Oekraïens grondgebied, gaat niet over vrede, maar over het bevriezen van de oorlog, over een Oekraïense nederlaag" en over de "volgende fases van de Russische genocide", twitterde de topadviseur.

Ook Moskou blijft bij eerdere uitspraken

Moskou zegt het Chinese vredesvoorstel over Oekraïne "zeer te waarderen". Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei vrijdag dat het Pekings opvattingen over het conflict deelt en dat het openstaat voor gesprekken.

Dat betekent niet dat Rusland van standpunt veranderd is. Het Kremlin houdt vast aan de militaire doelen, maar zou die eventueel ook via diplomatieke weg kunnen bereiken. Bovendien vindt Moskou dat er alleen vrede in Oekraïne kan komen als de geannexeerde gebieden als Russisch erkend worden.

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hopen dat de sterker wordende band tussen Oekraïne en de NAVO Kyiv aanmoedigt vredesgesprekken te starten. Dat zeiden drie bronnen van de regeringen van de landen tegen The Wall Street Journal.

Eerste Leopard 2-tanks uit Polen komen aan in Oekraïne

Los van veel nieuws over vredesbesprekingen, stond vrijdag ook in het teken van de eerste leveringen van Leopard 2-tanks aan Oekraïne. Het land ontving de eerste vier tanks uit Polen, dat er in totaal veertien heeft toegezegd. De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft vrijdag tegen zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky gezegd dat de overige tanks snel volgen.

Morawiecki reisde vrijdag naar Kyiv af om de tanks persoonlijk te overhandigen. Zelensky had al lange tijd om de tanks gevraagd. "Polen en Europa blijven Oekraïne steunen. We laten jullie niet in de steek, maar blijven jullie steunen tot Rusland is verslagen", zei Morawiecki. Ook riep hij andere bondgenoten op hun tanks snel te sturen.

Duitsland, de producent van de tanks, baalt dat het inzamelen van die tanks tot nu toe traag verloopt. Het land werd onder druk gezet om de leveringen goed te keuren. Maar veel landen leveren nu geen of kleine hoeveelheden van hun Leopard 2-tanks.

De Europese bondgenoten hebben Oekraïne in totaal twee volledige tankbataljons van zo'n negentig Leopard 2-tanks beloofd. Daarvan hebben ze er nu ruim vijftig ingezameld.