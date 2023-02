Oekraïne heeft eerste Leopard 2-tanks binnen

Oekraïne heeft de eerste Leopard 2-tanks ontvangen. Het gaat om vier tanks uit Polen, dat er in totaal veertien heeft toegezegd. De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft vrijdag tegen zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky gezegd dat de overige tanks snel volgen.

Morawiecki reisde vrijdag naar Kyiv af om de tanks persoonlijk te overhandigen. Zelensky had al lange tijd om de tanks gevraagd. "Polen en Europa blijven Oekraïne steunen. We laten jullie niet in de steek, maar blijven jullie steunen tot Rusland is verslagen", zei Morawiecki. Ook riep hij andere bondgenoten op hun tanks snel te sturen.