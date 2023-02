China: 'Begin vredesbesprekingen en gebruik geen kernwapens in oorlog'

China roept Rusland en Oekraïne op om zo snel mogelijk met vredesbesprekingen te beginnen. Ook verwerpt het land de inzet van nucleaire wapens in de oorlog. Dat staat vrijdag in een Chinese verklaring.

"Kernwapens mogen niet worden gebruikt en kernoorlogen kunnen niet worden uitgevochten", stelt China in de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het document werd precies een jaar na de Russische invasie van Oekraïne gepubliceerd.

"Alle partijen moeten Rusland en Oekraïne steunen om in dezelfde richting te werken en de directe dialoog zo snel mogelijk te hervatten". De belangrijkste punten zijn volgens China gericht op geleidelijke de-escalatie om uiteindelijk tot een staakt-het-vuren te komen.

De puntenlijst bevat ook het tegengaan van sancties die niet door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. Ook moet er een verbod komen op de ontwikkeling en het gebruik van biologische wapens. Daarnaast wil China dat de veiligheid van kerncentrales gewaarborgd wordt.

Om de veiligheid van alle landen te waarborgen, zijn dialoog en onderhandelingen volgens China de enige uitweg.

China wil neutraal zijn, maar haalt banden met Rusland aan

China wil zichzelf opstellen als een neutrale partij, maar tegelijkertijd onderhoudt het land nauwe banden met Rusland. Zo had de Chinese diplomaat Wang Yi woensdag een ontmoeting in Moskou met de Russische president Vladimir Poetin en Sergej Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei donderdag dat hij geen Chinees vredesplan had gezien. Hij wil Peking ontmoeten over hun voorstel. "Ik denk dat het in het algemeen heel goed is dat China over Oekraïne is begonnen te praten en enkele signalen heeft uitgestuurd", zei Zelensky.