Vijfduizend Oekraïners herdenken in Utrecht het begin van de oorlog

Vijfduizend Oekraïners herdenken vandaag in Utrecht het begin van de oorlog, vandaag precies een jaar geleden. Vanuit heel het land komen vluchtelingen samen in de Jaarbeurs. Ook op andere plekken in het land staan mensen stil bij de Russische inval in Oekraïne.

"Vrijdag is voor Oekraïners een moeilijke dag waarop we niet alleen willen zijn", vertelt initiatiefnemer Anna Bieliaieva. Zij kwam zelf vanuit Kharkiv naar Utrecht.

Bieliaieva opent de bijeenkomst met de Walk of Hope, die op station Utrecht Centraal begint en bij de Jaarbeurs eindigt. Duizenden Oekraïense vluchtelingen legden deze route in het afgelopen jaar af naar het regionale opvangpunt in de Jaarbeurs.

Ook zijn er videoboodschappen van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en premier Mark Rutte te zien. Verder spreken onder anderen staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel), burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht en de Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko.

Herdenkingsmars in Den Haag en demonstratie in Amsterdam

In Den Haag is vrijdagmiddag een herdenkingsmars in het Eline Vere Park en ook in Amsterdam gaan mensen de straat op.

Zo demonstreert het vredesplatform Stop de oorlog Amsterdam bij het Russische consulaat aan het Museumplein en begint op datzelfde plein een demonstratie die eindigt op de Dam. Daar volgt een manifestatie met diverse sprekers, onder wie locoburgemeester Rutger Groot Wassink.