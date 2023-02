Wagner Group en Kremlin lijmen relatie dag na woede-uitbarsting huurlingenbaas

De Wagner Group van Yevgeny Prigozhin lijkt op korte termijn weer munitie vanuit Rusland te kunnen ontvangen. Daarmee lijkt de baas van het privéleger zijn zin te krijgen: gisteren haalde hij nog naar het Russische ministerie van Defensie uit vanwege het "vernietigen" van zijn militairen.

De Wagner Group vecht al maandenlang aan de zijde van de Russen, vooral in de Oost-Oekraïense stad Bakhmut. Prigozhin wil president Vladimir Poetin de stad in feite 'cadeau' doen, zodat hij zijn invloed in Moskou kan vergroten. Maar het inlossen van die belofte verloopt moeizaam: tot dusver wist Wagner alleen enkele nabijgelegen dorpen in te nemen.