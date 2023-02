NAVO en VS bezorgd over signalen dat China wapens wil leveren aan Rusland

De NAVO heeft signalen ontvangen dat China wapens wil gaan leveren aan Rusland. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg roept de Chinezen donderdag op om de stap niet te nemen.

De Chinezen hebben vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne geweigerd over het conflict te oordelen. Volgens het land is er ook officieel geen sprake van een Russische invasie. China heeft wel meermaals opgeroepen dat het conflict via diplomatieke wegen opgelost moet worden.