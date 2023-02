Toen Rusland Oekraïne vorig jaar aanviel, kwam de Europese Unie met tal van sancties. Maar de Russen bleken taaier dan verwacht en Poetins oorlogsmachine denderde door. Toch lijken er barsten te ontstaan in de muren van 'Fort Rusland'.

De EU was vastberaden. Met ongekende sancties zou Rusland hard worden gestraft. Zo werden tegoeden van de Russische centrale bank bevroren, kwam er een boycot op allerlei goederen en werden Russische banken uit betaalsysteem SWIFT gegooid.

Deze en andere sancties zouden ervoor zorgen dat de oorlogsmachine van president Vladimir Poetin snel zou ontsporen. De Russische economie zou met 10, misschien wel 15 procent krimpen. De Amerikaanse president Joe Biden had het zelfs over een halvering.

Aanvankelijk leek Rusland inderdaad een klap te krijgen. De Russische centrale bank kon niet langer bij de 300 miljard dollar (283 miljard euro) die ze in het buitenland had gestald, veel Russische burgers wilden geld van hun bankrekening halen, de waarde van de roebel kelderde en de beurshandel in Moskou moest tijdelijk worden stilgelegd. Tot overmaat van ramp besloten meer dan duizend westerse bedrijven te vertrekken, waardoor miljoenen banen op de tocht kwamen te staan.

"De verdediging van het land heeft de hoogste prioriteit, maar we moeten niet de fouten uit het verleden herhalen", zei Poetin. "We moeten onze eigen economie niet kapotmaken."

Economie leefde weer op

Na die eerste klap leek Rusland inderdaad snel op te veren. De centrale bank verhoogde de rente, waardoor veel Russen hun geld toch op de bank lieten staan. En veel activiteiten van westerse bedrijven kwamen in Russische handen. Ook gingen de lonen omhoog en werden sommige belastingen opgeschroefd. Verder had Rusland nog flinke reserves en gaf het land obligaties uit.

Maar wat Rusland vooral op de been hield, was de export van olie en gas. Al snel bleek dat we in Europa niet zonder Russische energie konden. Met name Duitsland was eraan verslaafd. Een boycot zou rampzalig zijn geweest. Daardoor bleven we tot aan december olie kopen en stroomt zelfs nu, een jaar na de inval, nog altijd wat Russisch gas naar Europa.

De energieprijzen liepen na de invasie snel op. Olie werd tientallen procenten duurder, maar de echte pijn werd gevoeld bij gas. Daarvan schoot de prijs nog veel harder omhoog, terwijl die al hoog was in de maanden vóór de Russische invasie. De Europese miljarden stroomden nu nog sneller naar het Kremlin en in plaats van de oorlogsmachine te ontsporen, werd die juist extra gefinancierd.

Sancties deden ook pijn in Nederland

Ondertussen kregen steeds meer huishoudens in Nederland en andere delen van Europa moeite met het betalen van de energierekening. En toen Poetin afgelopen zomer de gaskraan naar Europa verder dichtdraaide, ging de gasprijs nóg verder omhoog. De energierekening steeg mee, net als de inkomsten voor Moskou.

Er kwam kritiek: hebben we zelf niet veel meer last van die sancties dan Rusland? Zo was volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de inflatie in Rusland vorig jaar 5 procent, een stuk lager dan de 9,6 procent die we in Nederland voor de kiezen kregen. En de krimp van de Russische economie bleef beperkt tot 2,3 procent, terwijl voor komend jaar zelfs een kleine groei wordt verwacht.

Ondertussen kocht India vorig jaar vele malen meer olie dan voorheen en groeide de handel met China naar recordhoogte. Zo kochten de Chinezen ruim twee keer zoveel gas, 45 procent meer olie en 54 procent meer kolen.

Russische economie toch geraakt

Hoewel de Russische economie op het eerste gezicht immuun lijkt voor westerse sancties, zijn er wel degelijk tekenen van verval. Zo was aan het begin van vorig jaar nog een kleine economische groei voorspeld. Maar het werd dus een krimp van enkele procenten.

Ook heeft het land dit jaar een begrotingstekort. Dat komt vooral door de flinke uitgaven aan defensiemateriaal. Een derde van de begroting gaat ernaartoe. En mogelijk nog meer, want een kwart van de begroting is geheim. Dit betekent dat minder in andere delen van de Russische economie wordt geïnvesteerd.

Verder ligt de auto-industrie op zijn gat. Veel westerse autoproducenten zijn vertrokken en de fabrieken die er nog wel zijn, kunnen moeilijker aan onderdelen komen. De productie van auto's kelderde met tientallen procenten, evenals de verkoop. Ook gaven Russen in winkels bijna 7 procent minder uit. Tegelijkertijd hebben de luchtvaart en het leger te kampen met een gebrek aan onderdelen.

Minder opbrengst uit olie en gas

Daar komt nog bij dat de inkomsten uit de energieverkoop onder druk staan. Zo koopt Europa steeds minder Russisch gas en is er sinds enkele maanden een EU-boycot op Russische olie. Andere grote economieën hebben een prijsplafond voor olie ingesteld.

En waar olie nog relatief makkelijk aan andere landen kan worden verkocht, gaat dat bij gas een stuk moeilijker. Veel gasvelden zijn alleen aangesloten op pijplijnen die naar Europa lopen. Het aanleggen van mogelijke nieuwe pijplijnen, bijvoorbeeld naar China, duurt waarschijnlijk jaren.

Ook de olieboycot en het prijsplafond lijken hun werk te doen. Sinds de invoering van de maatregelen op 5 december blijft de prijs van Russische Oeralolie onder het plafond van 60 dollar. In de maanden ervoor was de prijs juist hoger. Het Kremlin verwacht dit jaar dan ook minder te verdienen aan de verkoop van olie en gas dan vorig jaar.

"We kunnen zeker zeggen dat het beeld niet zwart-wit is", zegt de Russische analist Alexandra Prokopenko tegen nieuwsdienst Reuters. "Poetin kan trots zijn op 'Fort Rusland', maar het is tegen een hoge prijs gebouwd."