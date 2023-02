Doden, explosieven en vluchtelingen: de Oekraïneoorlog in kaarten en grafieken

Delen via E-mail

Een jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Nadat een snelle inname van Kyiv mislukte, verplaatste de frontlijn zich naar het oosten van het land. Door de oorlog zijn ruim 8 miljoen inwoners gevlucht. Bekijk de Oekraïneoorlog in onderstaande kaarten en grafieken.

Officiële cijfers zijn er niet, maar op basis van (lokale) nieuwsberichten wordt bijgehouden waar raketinslagen en andere explosieven schade aanrichten. Het zwaartepunt ligt in de Donetsbekken.

De VN registreerde sinds het begin van de oorlog ruim 8.000 doden en 13.000 gewonden onder de burgers in Oekraïne, maar denkt ook dat dit "het topje van de ijsberg" is. In de provincie Donetsk vielen de meeste burgerslachtoffers.