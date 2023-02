Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen vertelt voor NU.nl de menselijke verhalen achter de oorlog in Oekraïne. Deze week is hij in Kharkiv, de stad die Rusland een jaar geleden probeerde in te nemen. "Natuurlijk ben ik bang dat de Russen weer komen, maar ik hoop dat onze troepen hen zullen platbranden."

Een jaar geleden probeerden Russische troepen Kharkiv in te nemen, de tweede stad van Oekraïne, die op zo'n 30 kilometer van de grens met Rusland ligt. Dat mislukte. De 'Slag om School 134' was daarin bepalend. Een jaar later kijken inwoners terug op die eerste dagen van de oorlog.

"Ik werd op 24 februari om 4.00 uur wakker van knallen. Eerst dacht ik dat iemand vuurwerk afstak. Maar toen checkte ik het internet en zag ik grote paniek op allerlei Telegram-kanalen. Zelf had ik al die tijd nooit geloofd dat het ook echt oorlog kon worden", zegt Olena Shestakova in haar dacha (buitenhuis) in Kharkiv.

In hun flat woont het gezin liever niet meer omdat die buurt onveiliger is. Kharkiv wordt nog steeds met grote regelmaat vanuit Rusland met raketten bestookt.

Dochter Valeria (12) slaapt die nacht van 24 februari in eerste instantie gewoon door, maar algauw is iedereen wakker. Het gezin gaat op zoek naar winkels die nog opengaan, om zoveel mogelijk eten in te slaan. "Maar dat lukte niet goed, want bijna niemand ging werken."

De eerste negen dagen van de oorlog brengen ze door in een ondergrondse parkeergarage van een winkelcentrum, samen met vele anderen.

Olena met haar twaalfjarige dochter Valeria. Foto: Hans Jaap Melissen

'Ze riepen: Geef je over, je hebt niks te vrezen'

Boven de grond is intussen een fel gevecht losgebarsten tussen Oekraïense en Russische troepen, die met een paar speciale eenheden de stad in zijn gekomen. Dat loopt niet best af voor de Russen. Algauw wordt een speciale Russische eenheid omsingeld in een schoolgebouw: School 134.

Metrona Gorbul (87) woont pal naast het schoolplein en wist niet wat haar overkwam, vertelt ze. Op 27 februari hoort ze dat er vanuit de school op haar metalen hek wordt geschoten. Ze imiteert het geluid van een machinegeweer. "Dan stoppen er allemaal voertuigen en zie ik militaire wagens in brand staan op de weg hiernaast. Er verschijnt ook een Oekraïense tank."

Ze beschrijft hoe daarna Oekraïense troepen met megafoons de Russen die in de school zitten naar buiten proberen te laten komen. "Ze riepen: 'Geef je over, je hebt niks te vrezen. We geven jullie thee, warme kleren, maar geef je gewoon over.'" Dat deden de Russen niet en een vuurgevecht breekt uit, waarbij Oekraïense eenheden ook met zware wapens op de school vuren. Een deel van de omsingelde Russen weet in de chaos te ontkomen, maar de rest wordt gedood of gevangengenomen.

Metrona haalt intussen fotoboeken tevoorschijn en laat zien waar ze vroeger heeft gewerkt: een wapenfabriek, toen het hier nog Sovjet-Unie heette. "Wat wij toen maakten, wordt nu tegen ons gebruikt. Een groot deel van Kharkiv spreekt Russisch. Ik haat de Russen nu. En weet u: ik heb hier de Duitse bezetting nog meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat er nu gebeurt, begrijp ik gewoon niet. De Russen zouden ons broedervolk zijn, maar kijk eens rond in onze stad, wat de Russen allemaal hebben verwoest. Het is een nachtmerrie."

De 87-jarige Metrona woont pal naast het schoolplein. Foto: Hans Jaap Melissen

'Ze werd tijdens de gevechten geraakt door een granaatscherf'

De Russische troepen verlaten Kharkiv na de blamage bij de school met de staart tussen de benen. De volgende dag schieten ze een raket op het gebouw van de regionale overheid aan het Vrijheidsplein. Ze houden wel de dorpen in handen tussen de stad en de Russische grens. In de loop van het jaar worden de Russen ook daar steeds verder verdreven.

Wie nu in die dorpen kijkt, ziet vooral hoe intens hier is gevochten: er staan eindeloze rijen kapotgeschoten huizen. Bij een huis arriveert net een vrouw, Oksana Sokol, om haar achtergelaten huisdieren te voeren. Katten, maar ook honden die helemaal wild van enthousiasme om haar heen drentelen. Ze springen een uitgebrand busje in waar de meeste voerbakjes staan.

Oksana woonde hier naast haar ouders, maar haar eigen huis is helemaal uitgebrand. Op de vroege ochtend van de 24e was Oksana al in het ziekenhuis in Kharkiv gearriveerd, waar ze op de corona-afdeling werkte. "Dat betekende dat ik afgesneden raakte van mijn huis en van mijn ouders."

Het dorp werd pas begin mei bevrijd door Oekraïense troepen. Helaas kwam haar moeder Olga daarbij om het leven. "Ze werd tijdens de gevechten geraakt door een granaatscherf, toen ze in de deuropening stond. Tien dagen later overleed ze in het ziekenhuis."

Oksana met haar hond. Foto: Hans Jaap Melissen

'Misschien na 150 jaar spreken over herstel van relatie'

Oksana overweegt het huis van haar ouders, dat maar beperkt beschadigd is, weer te repareren en hier toch weer te gaan wonen, in plaats van in Kharkiv. "Natuurlijk ben ik bang dat de Russen weer zullen komen, maar ik hoop dat onze troepen hen zullen platbranden."

Een huis kun je misschien repareren, maar hoe zit het met de relatie met de Russen die hier zo dichtbij wonen: valt die na de oorlog te repareren? "Na alles wat er is gebeurd? Nee, misschien na 100 of 150 jaar kan er worden gesproken over het herstel van onze relatie."

Maar voorlopig is dit een oorlog die niet zomaar voorbij is. Al hoopt de 87-jarige Metrona het nog wel mee te maken. "Heel graag nog tijdens mijn leven. En dat ik weer alle kinderen en kleinkinderen kan zien, die Kharkiv hebben verlaten." Ook Olena Shestakova kijkt verlangend uit naar de vrede die ze hier ooit hadden, maar die nu zover weg lijkt. "We moeten volhouden. Natuurlijk zijn we oorlogsmoe. Moe, maar nog niet uitgeput."

