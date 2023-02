82.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland ingeschreven afgelopen jaar

Zo'n 82.000 mensen uit Oekraïne hebben zich bij een Nederlandse gemeente ingeschreven sinds de Russische inval bijna een jaar geleden, blijkt uit cijfers van het CBS. Meer dan vijfduizend vrijwilligers van het Rode Kruis hebben de Oekraïense vluchtelingen in Nederland het afgelopen jaar op weg geholpen.

In de vier grootste gemeenten - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - vonden absoluut gezien de meeste Oekraïners een nieuw thuis. Almere, Westland, Dordrecht en Haarlemmermeer volgen. Dat meldt statistiekbureau CBS donderdag op basis van de meest recent beschikbare cijfers tot november 2022.

Het Gelderse Rozendaal, een buurgemeente van Arnhem, is de enige gemeente waar op 1 november van vorig jaar geen enkele Oekraïner woonde. Afgezet tegen inwonertal telt Renswoude in de provincie Utrecht relatief de meeste Oekraïense nieuwkomers (33 per 1.000 inwoners). Het landelijk gemiddelde komt uit op zo'n 5 Oekraïense nieuwkomers per 1.000 inwoners.

Van de 82.000 vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit woonde ruim de helft op 1 november op een adres dat aan het begin van vorig jaar nog onbewoond was. Het gaat dan bijvoorbeeld om snel opgeknapte huizen en gemaakte slaapplaatsen. Bijna 20 procent van de vluchtelingen woonde in bij andere Oekraïners die al vóór de Russische inval in Nederland woonden.

Een deel van de Oekraïense vluchtelingen is alweer vertrokken uit Nederland. Volgens het CBS waren op 1 januari van dit jaar bijna 17.000 Oekraïners weer vertrokken. Dat is 16 procent van alle Oekraïense vluchtelingen die sinds het uitbreken van de oorlog in Nederland terechtkwamen.

De meeste Oekraïners vestigen zich in de Randstad

Duizenden vrijwilligers helpen mee

Ruim vijfduizend vrijwilligers van het Rode Kruis sprongen het afgelopen jaar bij om de Oekraïense vluchtelingen te helpen. Ze leverden bijvoorbeeld meer hulpgoederen of boden een luisterend oor. Volgens de organisatie blijft hulp nodig nu de oorlog na een jaar nog altijd voortduurt.

De vrijwilligers van het Rode Kruis stonden klaar toen mensen na de inval van Rusland op de vlucht sloegen. "Het afgelopen jaar heeft het Rode Kruis mensen geholpen op 151 locaties", meldt de organisatie. Naast de zorg voor goede opvang en het verstrekken van informatie, werd ook EHBO verleend als dat nodig was en vervoer geregeld naar de opvanglocaties.

Onder de noemer RefugeeHomeNL, waarbij het Rode Kruis samenwerkt met het Leger des Heils, VluchtelingenWerk Nederland en Takecarebnb, kregen 3236 vluchtelingen onderdak bij gastgezinnen. Op dit moment zijn er volgens de organisatie nog hulpverleners actief op achttien opvanglocaties.