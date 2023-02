Overzicht Russische opschorting kernwapenverdrag houdt gemoederen bezig

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De Russische opschorting van het nucleaire New START-verdrag houdt de gemoederen bezig. De Russische president Vladimir Poetin zegt zelfs te willen kijken naar het versterken van zijn nucleaire strijdkrachten. Zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden maakt zich nog geen zorgen.

Poetin deed zijn uitspraken op de vooravond van de dag van de verdedigers van het vaderland. Dat is een nationale feestdag in Rusland en vindt deze donderdag plaats.

"Moskou gaat intensiever nadenken over het versterken van de nucleaire strijdkrachten", zei Poetin. Ook zei hij dat Russische soldaten in Oekraïne kunnen rekenen op de modernste wapens.

Wat is het New START-verdrag dat Rusland opschort? Het nieuwe Verdrag voor Vermindering van Strategische Wapens (New START) beperkt het aantal kernwapens dat Rusland en de VS op voorraad mogen hebben. Poetin zegt dat Rusland zich niet helemaal terugtrekt uit het verdrag, maar het voorlopig niet meer naleeft.

Woensdagochtend heeft de Doema, het Russische parlement, officieel ingestemd met het opschorten van het verdrag. Later op de dag volgde het Russische Hogerhuis. Beide stemmingen waren formaliteiten.

Zo wil Poetin op korte termijn de hypersonische Zirkon-raket gaan verschepen. Daarbij sprak de Russische president niet specifiek over Oekraïne als eindbestemming.

Zirkon-raketten zijn relatief nieuw op het wereldwijde strijdtoneel. Het eerste exemplaar werd in 2018 afgevuurd. Door de hoge snelheid zijn de raketten veel moeilijker te volgen en te onderscheppen. Ze kunnen worden afgevuurd van schepen, onderzeeërs en vliegtuigen. Poetin bestempelde de raketten eerder al tot "onoverwinnelijk".

Ook Biden noemt de raket eerder "onmogelijk te stoppen". Hij liet zich woensdag niet verder uit over de Zirkon-raket. Wel ging Biden in gesprek met ABCNews in op de Russische opschorting van het kernwapenverdrag. "Het is een grote fout, een die getuigt van weinig verantwoordelijkheid."

Toch maakt de Amerikaanse president nog geen grote zorgen. Volgens Biden betekent de actie van Poetin niet dat Rusland binnenkort nucleaire wapens in zal zetten in Oekraïne. "De houding van Rusland ten opzichte van de inzet van die wapens is niet veranderd", verzekerde Biden.

Biden en Poetin richten zich tot Russische bevolking

Biden liet zich dinsdag nog uit over de door Poetin gestarte invasie van Oekraïne. "Onze steun aan Kyiv zal niet wankelen", herhaalde Biden. Hij richtte zich ook direct tot de Russische bevolking. "Wij willen Rusland niet controleren of verwoesten. Jullie zijn niet de vijand. Maar deze oorlog was nooit een noodzaak. Het is een tragedie, waar Poetin voor koos. Hij kan de oorlog met één woord stoppen."

Poetin sprak woensdagmiddag een menigte toe in Moskou. Die bijeenkomst stond in het teken van de verdediging van het vaderland. Met de bijeenkomst wilde Poetin zijn bevolking beloven dat vrijwel één jaar na de oorlog "een grote meerderheid" van de Russen nog altijd achter de invasie staat.

Dinsdag zei Poetin tijdens zijn jaarlijkse speech in het Russische parlement dat Rusland zijn offensief systematisch zal voortzetten. Hij trad niet in details.

Kyiv waakt voor een grote, Russische jubileumaanval deze vrijdag. Dan is het precies één jaar geleden sinds de oorlog begon. Oekraïne beweert dat de Russen zo'n half miljoen soldaten hebben gemobiliseerd.

Op het strijdtoneel was het de afgelopen dagen verder relatief rustig. Dinsdag werden wel enkele tientallen explosies waargenomen in Kherson. Daar kwamen volgens het Oekraïense leger zeker vijf burgers bij om het leven en raakten zestien anderen gewond. Woongebouwen en "kritieke infrastructuur" zouden het doelwit zijn geworden van Russische luchtaanvallen.

Ruzie tussen Wagner en Kremlin

Ook op ander diplomatiek niveau is het onrustig, namelijk tussen het Kremlin en de Wagner Group. Huurlingenbaas Yevgeny Prigozhin beschuldigt het Russische ministerie van Defensie van het saboteren van zijn ploegen. Volgens Prigozhin wordt er expres geen of te weinig munitie aangeleverd, waardoor veel van zijn soldaten om het leven komen.

Prigozhin's Wagner Group vecht al maandenlang aan Russische zijde. De huurlingenbaas heeft aan Poetin beloofd dat hij Bakhmut voor de president zal innemen. Dat verloopt moeizaam: tot dusver wist Wagner alleen enkele omliggende dorpen in te nemen.

Prigozhin stelt nu dat het Russische ministerie zijn leger "vernietigd" door hem tegen te werken. Het Kremlin ontkent en spreekt van "volstrekte onwaarheden". Zonder Prigozhin bij naam te noemen, zegt het departement dat er pogingen worden ondernomen om verdeeldheid te zaaien. Die zouden "uitsluitend in het voordeel van de vijand" werken.

EU komt met sancties, nieuwe steun vanuit Italië en Spanje

Ten slotte hebben EU-landen besloten om bestaande strafmaatregelen tegen Rusland met zes maanden te verlengen. Een beslissing over een nieuw, tiende sanctiepakket wordt donderdag verwacht.

Dat pakket heeft volgens Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een waarde van ruim 11 miljard euro en het bevat onder meer exportverboden voor "goederen die Rusland niet zomaar ergens anders kan krijgen".