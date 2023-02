Ruzie tussen Wagner Group en Rusland loopt op: 'Kremlin vernietigt mijn troepen'

De ruzie tussen het huurlingenleger Wagner Group en Rusland escaleert. Huurlingenbaas Yevgeny Prigozhin beschuldigt het Kremlin van het saboteren van zijn troepen. Er zou geen munitie worden aangeleverd, waardoor veel van zijn soldaten om het leven komen.

De Wagner Group vecht al maandenlang aan de zijde van de Russen, vooral in de Oost-Oekraïense stad Bakhmut. Prigozhin wil de stad in feite 'cadeau' doen aan president Vladimir Poetin, zodat hij zijn invloed in Moskou kan vergroten.

Maar het inlossen van zijn belofte verloopt moeizaam. De Wagner Group lijdt veel verliezen in de strijd om Bakhmut en heeft tot nu toe alleen enkele dorpjes in de omgeving weten te veroveren.

Prigozhin publiceerde woensdag een foto van tientallen gesneuvelde Wagner-strijders in Oekraïne. "Het Russische ministerie van Defensie probeert mijn huurlingenleger te vernietigen", zei hij in een audiobericht op Telegram. "We worden tegengewerkt. We krijgen geen munitie om ons te verdedigen en ook geen scheppen om loopgraven te graven."

Volgens Prigozhin worden zijn troepen opzettelijk "uitgehongerd". Hij spreekt over een verraderlijke poging de Wagner Group te vernietigen.

Het Russische ministerie van Defensie noemt de beschuldigingen van Prigohzin "volstrekt onwaar". Zonder Prigozhin bij naam te noemen, zegt het departement dat er pogingen worden ondernomen om verdeeldheid te zaaien. Die zouden "uitsluitend in het voordeel van de vijand" werken.

Spanning tussen Wagner en Kremlin neemt al langere tijd toe

Dat er scheurtjes ontstonden in de relatie tussen Wagner Group en het Kremlin was al langer zichtbaar. Eerder dit jaar werd Prigozhin bijvoorbeeld het recht ontnomen om Russische gevangenen te ronselen voor zijn privéleger. Volgens persbureau Reuters is die stap genomen omdat andere Russische bewindslieden vonden dat Prigozhin te veel macht kreeg.

Vorig jaar wist Wagner zo'n 20.000 tot 40.000 gevangenen te 'rekruteren'. Als ze voor Wagner zouden vechten, zouden ze strafvermindering krijgen. Maar het Westen vermoedt dat velen van hen gedwongen naar Oekraïne zijn gestuurd.