Gehavend Oekraïne en Rusland zoeken naar een doorbraak in het Donetsbekken

Een jaar na de invasie van Oekraïne probeert Rusland nog steeds om het Donetsbekken te veroveren. Het langverwachte Russisch lenteoffensief lijkt te zijn begonnen en Oekraïne maakt plannen voor een eigen grote aanval. Maar het is onduidelijk of een van beide kampen een doorbraak kan forceren.

De intensiteit van het Russische offensief lijkt mee te vallen. Dat wil zeggen: de Russen zijn niet met grote verrassingen gekomen en de Oekraïners weten ze redelijk van het lijf te houden. Toch sneuvelen er elke dag honderden tot duizenden militairen aan beide kanten en vallen er vele gewonden.

De Russische aanvallen vinden vooral plaats in het oostelijke Donetsbekken, langs de frontlijn die van het noorden naar het zuiden loopt. Ongeveer vanaf Kreminna in de provincie Luhansk, naar Bakhmut, naar het zuiden van de provincie Donetsk.

Momenteel proberen de Russen zich op een tiental punten naar voren te vechten. De plekken die momenteel het zwaarst onder vuur liggen zijn hieronder afgebeeld.

Rusland boekt mondjesmaat vooruitgang rond Kreminna, waarschijnlijk met het doel om daarna door te stoten naar het iets grotere Kupiansk in de provincie Kharkiv. Verder naar het zuiden lijkt een kwestie van tijd voordat Oekraïne wordt gedwongen de slepende winterstrijd om Bakhmut op te geven.

Op andere plekken hebben de hernieuwde Russische inspanningen nog niet veel effect. Vooral het goed verdedigbare Vuhledar bleek een flinke kluif. Er sneuvelden zoveel Russen op de vlaktes die naar die stad leiden, dat het Britse ministerie van Defensie concludeerde dat Rusland in de afgelopen weken de zwaarste verliezen leed sinds de eerste week van de oorlog. Achteraf gezien begon het Russische offensief eind januari al met Vuhledar, zeggen veel kenners.

Sommige Oekraïense functionarissen vreesden afgelopen winter een heel andere Russische zet, zoals een nieuwe grote opmars naar Kyiv vanuit Belarus, maar daar zijn nog geen tekenen voor.

De militaire verhoudingen tussen de twee kampen zijn in een jaar oorlog meerdere keren verschoven, maar ze blijven aan elkaar gewaagd. Oekraïne begon met een voorsprong in beschikbare mankracht, terwijl de Russen meer materieel tot hun beschikking hadden. Inmiddels is de Russische troepenmacht aangevuld en hebben de Oekraïners moderner en beter wapentuig dankzij westerse leveringen.

Aanvallen is moeilijker dan verdedigen

Het Russisch leger heeft afgelopen winter het front weten te stabiliseren, dankzij de komst van honderdduizenden gemobiliseerde manschappen. Maar dat Rusland meer mankracht heeft, betekent niet automatisch dat het klaar is voor een effectief offensief.

Aanvallen is een grotere uitdaging dan verdedigen. Het vereist méér van alles: artillerievuur om de Oekraïense stellingen murw te beuken, goed getrainde en bewapende soldaten om ze in te nemen en tanks en pantservoertuigen ter ondersteuning van de opmars.

Rusland heeft in de afgelopen maanden veel moeite, levens en munitie besteed om Bakhmut in te nemen. Dat is nog niet gelukt, ondanks de beschikbaarheid van dienstplichtigen. Er zijn na een jaar oorlog ook niet genoeg onderofficieren beschikbaar om die nieuwe soldaten aan te sturen. Vermoedelijk heeft het Kremlin dus niet opeens een onstuitbare aanvalsmacht in handen.

Tijdens de winter maakten de Russen bovendien merkbaar minder gebruik van hun artillerie. Schattingen lopen uiteen, maar de meeste westerse deskundigen zijn het erover eens dat een tekort aan munitie Rusland parten speelt. Volgens de VS worden er granaten gebruikt die veertig jaar oud zijn. "Ouder dan de dienstplichtigen die ze afvuren", merkte The Economist fijntjes op.

De Britse denktank IISS schatte onlangs dat Rusland bijna 40 procent van zijn operationele tankvloot heeft verloren sinds het begin van de oorlog. Uit satellietbeelden van het Donetsbekken (momenteel een van de meest begluurde stukjes aardbol) valt niet op te maken dat de Russen een significante pantsermacht hebben verzameld voor hun lenteoffensief.

Lente of zomer?

De westerse tanks en pantservoertuigen die naar Oekraïne worden verscheept zijn waarschijnlijk niet op tijd inzetbaar voor een offensief in de lente of aan het begin van de zomer. Op de korte termijn zullen ze het verschil dus niet maken. Ze bieden Oekraïne wel de zekerheid dat mogelijke verliezen aangevuld worden.

Kyiv kan er daarom voor kiezen om het Russische offensief over zich heen te laten komen en te wachten tot de nieuwe wapens binnen zijn. Dat heeft als bijkomend voordeel dat Rusland is moegestreden tegen de tijd dat Oekraïne een zomeroffensief inzet.

Een herhaling van de Oekraïense bliksemactie rond Kharkiv van afgelopen zomer lijkt onwaarschijnlijk. De Russische verdedigingslinies zijn nu korter, wat inhoudt dat ze minder terrein te verdedigen hebben. Als er gaten in die linies vallen, kunnen de Russen die opvullen met gemobiliseerde soldaten. Deskundigen zien de lange en slopende strijd om Kherson, dat op 11 november werd bevrijd, als een aannemelijker model voor toekomstige slagen.

Munitietekort is ook aan Oekraïense zijde een groeiend probleem. Het land verschiet de granaten en raketten sneller dan het Westen ze kan produceren. Die productie kan wel worden opgevoerd, maar dat kost tijd. Sommige deskundigen denken dat de Oekraïense kanonnen in de komende zes tot twaalf maanden in de spaarstand zullen worden gedwongen.

Oekraïne is eerder ten onrechte onderschat, maar het blijft de vraag of het de wens om de Russen uit al zijn grondgebied (inclusief de Krim) te verdrijven militair kan waarmaken. Feit is dat het land steeds verder wordt vernietigd met elke dag die de oorlog duurt. Op dit moment is de Oekraïense publieke opinie nog duidelijk: 'Wij vechten door, voor het maximale: alles terug, inclusief de Krim'.

Offensief tegen offensief

Het tweede jaar van de oorlog begint, terwijl de winter op z'n einde loopt, met de aanvalsplannen van de strijdende partijen. Rusland is als eerste aan zet. Het is de vraag of het genoeg munitie, manschappen en materieel kan samenbrengen om in 2023 een grote doorbraak te forceren.

Oekraïne aast op een goed moment om zelf een offensief in gang te zetten. Ook de ambities van Kyiv zullen afhangen van de beschikbaarheid van middelen om door de Russische linies te breken.