Biden belooft westerse eenheid tijdens toespraak in Polen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag in Polen beloofd dat het Westen verenigd blijft tegen de Russische agressie in Oekraïne. Biden bezocht de Poolse hoofdstad Warschau een dag nadat hij een bezoek aan Oekraïne had gebracht.

"Poetin dacht dat zijn vijanden zouden omvallen. Maar dat zag hij verkeerd", zei Biden. "De NAVO is sterker verenigd dan ooit tevoren."

De president bezocht Oekraïne maandag tijdens een onaangekondigd bezoek. Het was de eerste keer dat Biden het door Rusland aangevallen land bezocht. "Een jaar geleden zette de wereld zich schrap voor de val van Kyiv. Ik kan u mededelen: Kyiv is sterk, Kyiv is trots en Kyiv is vrij."

Eerder op dinsdag gaf de Russische president Vladimir Poetin nog aan dat Rusland zich terugtrekt uit het New START-kernwapenverdrag. Volgens Poetin is het Westen de agressor in het conflict in Oekraïne. Dat is onzin, zei Biden.

"Deze oorlog was niet nodig. Het is een tragedie. President Poetin koos ervoor om deze oorlog te beginnen. Elke dag dat de oorlog doorgaat, is zijn keuze. Hij zou de oorlog met één woord kunnen stoppen", zei de Amerikaanse president.

Biden ontmoet Poolse president

Biden ontmoette in Warschau ook de Poolse president Andrzej Duda. Polen deelt van alle NAVO-landen de langste grens met Oekraïne. Daarnaast heeft het ook verreweg de meeste vluchtelingen uit het buurland.

Duda zei vereerd te zijn dat Biden op bezoek kwam in Polen. Hij prees de Amerikaanse president voor zijn bezoek aan Oekraïne.

Verder gaf Biden aan later deze week nieuwe sancties tegen Rusland aan te kondigen. Vrijdag is het precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel.