Poetin schort deelname aan kernwapenverdrag met Verenigde Staten op

Rusland schort de deelname aan het nucleaire New START-verdrag met de VS op en zal nieuwe kernwapens testen als de Amerikanen dat ook doen. Het was de enige grote aankondiging in president Vladimir Poetins jaarlijkse speech in het Russische parlement.

Poetin stelt dat hij tot die stap wordt gedwongen, omdat westerse landen mogelijk meer kernwapens bezitten dan Rusland.

Het nieuwe Verdrag voor Vermindering van Strategische Wapens (New START) beperkt het aantal kernwapens dat Rusland en de VS op voorraad mogen hebben. Poetin zegt dat Rusland zich niet helemaal terugtrekt uit het verdrag, maar het voorlopig niet meer naleeft.

Het New START-verdrag werd in 2010 getekend in Praag en trad het jaar daarna in werking. In 2021, net na het aantreden van de Amerikaanse president Joe Biden, werd het nog met vijf jaar verlengd. Het is het laatste nog functionerende ontwapeningsverdrag tussen de twee kernmachten.

Volgens experts wordt het door de jongste stap van Poetin vooral moeilijker om te controleren of Rusland zich aan New START blijft houden.

Einde aan inspecties

Poetin zei niet te zullen toestaan dat NAVO-landen het Russische kernwapenarsenaal inspecteren. Volgens de Russische president helpt het militaire bondgenootschap Oekraïne bij droneaanvallen op Russische luchtmachtbases, waar bommenwerpers staan die deel uitmaken van de nucleaire afschrikkingsmacht van het land.

"Het opschorten van het verdrag staat niet gelijk aan uit het verdrag stappen. Ik neem aan dat Rusland zijn arsenaal niet boven de limieten uit het verdrag laat uitgroeien", schreef Andrey Baklitskiy van het VN-instituut voor kernontwapeningsonderzoek op Twitter. "Maar er zullen veel minder gelegenheden zijn om dat te bevestigen, dus er zal worden betwist of Rusland zijn verplichtingen nakomt."

Mogelijk dient de aankondiging van Poetin voornamelijk als waarschuwing aan de VS en de NAVO. Het is niet de eerste keer na de Russische invasie in Oekraïne dat Poetin over kernwapens begint. Hij weet dat nucleaire verwijzingen voor onrust in het Westen zorgen.

Rusland heeft de grootste voorraad kernwapens ter wereld. Deskundigen schatten die op zo'n zesduizend kernkoppen.

Speech bevatte vooral 'greatest hits'

De aankondiging van Poetin kwam aan het einde van een ongeveer anderhalf uur durende speech in het Russische parlement, waarin hij de staat van het land besprak.

Poetin hield een tirade aan het adres van het Westen, die vooral al bekende punten bevatte, en besprak de Russische economie en binnenlands beleid.