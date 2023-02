Russische president Poetin spreekt voor eerst in twee jaar tot parlement

President Vladimir Poetin spreekt dinsdag zijn vrijwel jaarlijkse rede uit voor het parlement, de Doema en de Federatieraad. Het is volgens de Russische wet de enige zitting waarbij beide Kamers bijeen zijn. Poetin sprak voor het laatst zijn 'troonrede' uit in april 2021.

Vorig jaar sloeg hij over in verband met de oorlog in Oekraïne, waar hij besloot met een invasie een einde aan te maken. Maar die is enkel geëscaleerd met de Russische invasie in februari vorig jaar.

De toespraak tot het volledige parlement is een traditie die 24 februari 1994 is begonnen met een redevoering van de toenmalige leider Boris Jeltsin.

Poetin heeft tijdens zijn presidentschap elk jaar het parlement toegesproken behalve in 2017 en vorig jaar. In 2018 sprak bij bijna twee uur lang, maar gemiddeld genomen duurt de speech iets meer dan een uur.

Belangrijk onderwerp is de oorlog in Oekraïne

Hoofdpunt is naar verwachting de voortslepende oorlog in Oekraïne, die feitelijk al negen jaar duurt. Na de Russische inval in februari 2022 werd het conflict een uitputtingsslag tussen het door het Westen gul gesteunde bewind in Kyiv en het Kremlin.