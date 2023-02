Russische president Poetin spreekt voor eerst in twee jaar parlement toe

President Vladimir Poetin spreekt dinsdag zijn vrijwel jaarlijkse rede uit voor het parlement, de Doema en de Federatieraad. Het is volgens de Russische wet de enige zitting waarbij beide Kamers bijeen zijn. Poetin sprak voor het laatst zijn 'troonrede' uit in april 2021.

De toespraak tot het volledige parlement is een traditie die 24 februari 1994 is begonnen met een redevoering van de toenmalige leider Boris Jeltsin.

Poetin heeft tijdens zijn presidentschap elk jaar het parlement toegesproken behalve in 2017 en vorig jaar - vanwege de oorlog in Oekraïne.

Hoofdpunt is naar verwachting de voortslepende oorlog in Oekraïne, die feitelijk al negen jaar duurt. Na de Russische inval in februari 2022 werd het conflict een uitputtingsslag tussen het door het Westen gesteunde bewind in Kyiv en het Kremlin.

Rusland had een maand na de inval bijna 30 procent van het Oekraïense grondgebied onder de voet gelopen, maar daar is bijna een jaar later nog 18 procent van over. Rusland spreekt nog steeds over een "speciale militaire operatie" en niet over een oorlog.