Biden brengt verrassingsbezoek aan Kyiv, voor het eerst sinds oorlog in Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden is maandag in de Oekraïense hoofdstad Kyiv voor een ontmoeting met zijn ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Het is zijn eerste bezoek aan Oekraïne sinds het uitbreken van de oorlog. De reis was niet aangekondigd. Na ruim vijf uur heeft Biden de stad verlaten.

"Joe Biden, welkom in Kyiv. Uw bezoek is een zeer belangrijk teken van steun aan alle Oekraïners", zei Zelensky toen hij de Amerikaanse president ontving. Biden zei dat de Verenigde Staten Oekraïne steunen "zolang het nodig is". De presidenten omhelsden elkaar.

De Oekraïense president zei ook dat hij en Biden hadden gesproken over langeafstandswapens. Het Witte Huis kondigde meer militaire steun aan Oekraïne aan. Zo komt er een nieuw Amerikaanse hulppakket ter waarde van 500 miljoen dollar. Ook komt de VS met nieuwe sancties tegen Rusland.

Bidens bezoek aan Kyiv komt op een belangrijk moment. Vrijdag is het precies een jaar geleden dat de Russen Oekraïne binnenvielen. Bovendien houdt de Russische president Vladimir Poetin een dag na Bidens bezoek een toespraak. Daarin gaat hij naar verluidt de verdere plannen van Rusland in Oekraïne aankondigen.

Witte Huis zei dat Biden naar Polen zou gaan

Toen Biden in de Oekraïense hoofdstad was, loeiden diverse malen luchtalarmsirenes. Toch zijn er geen inslagen van raketten gemeld in Kyiv.

Het onaangekondigde bezoek werd als eerste opgemerkt door bewoners van de stad. Wegen en pleinen werden afgesloten en er reed een lang konvooi auto's langs de Amerikaanse ambassade.