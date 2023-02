Overzicht Rusland claimt terreinwinst in regio Kharkiv

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Rusland beweert dat het in Kharkiv terreinwinst boekt en volgens de Verenigde Staten zijn er al 200.000 Russische slachtoffers gevallen sinds het begin van de oorlog.

Rusland stelt dat ze terreinwinst boeken in Kharkiv

Rusland beweert dat het in de Oost-Oekraïense regio Kharkiv een dorp heeft "bevrijd". Het gaat om het dorp Hrjanikovka, nabij de belangrijke stad Kupiansk. Kyiv heeft het verlies niet bevestigd.

Het kleine Hrjanikovka ligt in het gebied dat na de invasie vorig jaar ook al eens in Russische handen kwam, tot het grote Oekraïense tegenoffensief in het najaar. Mensen in Kupiansk vrezen nu dat de Russen ook hun stad weer willen heroveren. Een Russische regionale functionaris zei eerder al dat Rusland alle verloren gebieden in Kharkiv terug wil.

Het Oekraïense leger zei eerder op zaterdag wel dat de Russen "offensieve acties" uitvoerden op een aantal plekken langs de frontlijn, waaronder Kupiansk. Er wordt ook weer gevochten bij Bakhmut, de stad in de regio Donetsk die al maanden het zwaarst belegerd wordt.

Zaterdagochtend meldde Kyiv al nieuwe luchtaanvallen op verschillende steden. Er waren meerdere explosies, maar wat de schade is, is nog niet duidelijk. Om verdere problemen met het energienetwerk te voorkomen, werd de stroom in een aantal gebieden uit voorzorg uitgezet.

Aantal Russische slachtoffers sinds begin invasie

Volgens de Verenigde Staten zijn er sinds het begin van de oorlog 200.000 Russische soldaten omgekomen of gewond geraakt. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken op de veiligheidsconferentie in München.

Blinken zei dat de kosten van de oorlog voor Rusland steeds verder oplopen. "Zo zijn er ook nog een miljoen Russen die hun land hebben verlaten omdat ze geen deel willen uitmaken van deze oorlog. Ze zijn het niet eens met de richting die het land is ingeslagen."

Verder hebben volgens de minister zeker duizend bedrijven hun zakelijke activiteiten in Rusland beëindigd uit vrees voor reputatieschade.

Het Oekraïense leger zegt dat er sinds het begin van de invasie 142.270 Russische soldaten om het leven zijn gekomen.

De VS beschuldigde Rusland zaterdag voor het eerst formeel van het begaan van misdaden tegen de menselijkheid. Volgens de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris maakt Rusland zich daar in Oekraïne schuldig aan.

Een Oekraïense soldaat in een spiegelreflectie. De soldaat bewaakt het plaatsje Siversk in de regio Donetsk. Foto: Reuters

Een burger in een schuilkelder in Donetsk. Foto: Reuters