Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al bijna vijftig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer kijkt Colijn naar de discussies over hoe het verder moet met de oorlog in Oekraïne en maakt hij de balans op.

Deskundigen beginnen geweldig veel geluid te maken over de vraag hoe het nu verder moet met de oorlog, die al een jaar duurt. We zetten de voornaamste discussiepunten op een rij.

Praten we over de herovering van de Krim en de wapens die daarvoor nodig zijn? Of is het genoeg om die dreiging achter de hand te houden als wisselgeld bij onderhandelingen met de Russen?

Inmiddels is wel duidelijk dat de Oekraïense en Amerikaanse president van mening verschillen. Biden vindt herovering van de Krim niet nodig - en misschien zelfs te riskant. Poetin had in 2014 meer over voor de (veelal Russisch sprekende) Krim dan voor het Donetsbekken.

Dreigen met een offensief richting de Krim is waarschijnlijk al genoeg om de Russen naar de onderhandelingstafel te halen. Extra wapens heb je niet eens nodig, de dreiging voldoet al. Zeker als de Russen zich zorgen gaan maken over hun marinehaven in Sebastopol.

Maar Zelensky wil koste wat het kost de Krim terugveroveren. Hij vraagt daarvoor om ATACM-raketten met een bereik van 300 kilometer, maar dat ziet de VS niet zitten. Om de dappere Oekraïners tegemoet te komen, stemde Biden wel in met de levering van een bomraket die 90 kilometer haalt, verder dan de huidige Oekraïense artillerie. Sommige militairen denken dat Biden te voorzichtig is.

1:53 Afspelen knop Oekraïne wil deze raket, maar krijgt 'm voorlopig niet

Is de Krim nu überhaupt belangrijk, of moeten we eerst op de voorjaarsoffensieven van de Russen en de Oekraïners in het oostelijke Donetsbekken letten?

Het front beweegt daar nauwelijks, maar de gevechten kosten aan beide kanten honderden levens per dag. In de woorden van NAVO-chef Jens Stoltenberg: het is een logistieke race. Wie erin slaagt om de aanvoerlijnen van de ander af te knijpen, kan het initiatief pakken en overgaan tot een offensief. Oekraïne om de Russen helemaal te verdrijven, de Russen om te doen wat hen in 2022 niet lukte: het hele Donetsbekken inpikken.

De slopende slag om Bakhmut is militair-strategisch niet echt van belang. Oekraïne kan zich terugtrekken naar een betere verdedigingslinie, dus dit is misschien een tijdrekoperatie. Dat zorgt ervoor dat de Russen verwikkeld blijven in een verder vrij zinloze strijd. Die kunnen ze uiteindelijk winnen, als de tanks en munitie voor Oekraïne niet op tijd komen.

De Britten denken daar overigens anders over. Hun minister van Defensie, Ben Wallace, meent dat Rusland veel te veel van de eigen soldaten geslachtofferd heeft. Hij zegt dat de Russische wapenproductie is geïmplodeerd en hun gevechtskracht zo is geslonken, dat een serieus offensief er misschien niet eens in zit.

Mogen we het verlanglijstje van Zelensky escalerend noemen of kan dat niet door de beugel? Anders gezegd: zijn na de tanks nu de gevechtsvliegtuigen aan de beurt?

Uiteraard zouden gevechtsvliegtuigen escalerend zijn, want het gevecht kan dan 'driedimensionaal' gevoerd worden.

Er zijn deskundigen die…

- dat een onnodige stap vinden.

- vinden dat Oekraïne ze nodig heeft om zich te verdedigen (vooral experts in blauwe uniformen).

- zeggen dat Oekraïne ze eigenlijk alleen voor het voorjaarsoffensief nodig heeft.

- menen dat er helemaal geen vliegtuigen nodig zijn, maar luchtdoelraketten of zwermen drones.

Het is een ware kakofonie. Eigenlijk is iedereen het maar over één ding eens: elke levering van jets is ingewikkeld en duurt heel lang.

Het vroege aanbod van de Britten om een paar bejaarde Typhoonjagers te leveren is een militaire non-starter. Dat zou boven het slagveld alleen maar bijdragen aan de chaos. Je denkt bijna dat het VK het alleen doet om landen die F-16's kunnen leveren onder druk te zetten. Dat deed het met het aanbod van een handvol Challenger-tanks immers ook.

Probleem is dat dit een janboel zou worden. Van de 54 landen die wapens leveren aan Oekraïne, zijn er straks 11 die tanks geven, 22 voor pantservoertuigen, 9 voor luchtverdedigingssystemen en 16 die artillerie en munitie hebben toegezegd. Dit is geen eensgezindheid meer, maar begint op een carnavalsstoet te lijken.

Door het onderkoelde 'no' van Biden is het leveren van gevechtsvliegtuigen uit den boze. Alvast piloten trainen dan maar? De media rennen achter die hype aan als honden die rood vlees zien. Ik heb nog geen expert horen opmerken dat die training niet mag, want ook voor kennisoverdracht rond F-16's is Amerikaanse toestemming nodig.

Mag je reppen over onderhandelingen of is dat een besmet woord omdat je dan de buit al aan slager Poetin geeft?

Dat is misschien een vals dilemma, want het gaat om de timing. Elk gewapend conflict eindigt ooit aan de onderhandelingstafel, dus daar kun je niet tegen zijn.

Volgens The Washington Post heeft de VS discreet tegen Oekraïne gezegd dat nú onderhandelen wel eens raadzaam kan zijn, omdat de Amerikaanse wapenvoorraden gevaarlijk klein worden. Oekraïne verschiet meer granaten dan de NAVO-landen kunnen leveren. De wachttijden in de productie lopen nu al op tot anderhalf jaar. Het VK heeft zelfs nog zo weinig munitie dat het in een eigen, vergelijkbare oorlog amper vijf dagen kan uitzingen.

De VS gaven Oekraïne in het afgelopen jaar 1.600 Stinger-luchtdoelraketten en 8.500 Javelin-antitankraketten. Dat was heel succesvol, maar stond ook gelijk aan dertien productiejaren. Dat tempo kan onmogelijk worden volgehouden. Momenteel kan de Amerikaanse wapenindustrie zo'n vierhonderd Javelins per maand maken, maar de Oekraïense vraag is groter. De nood wordt verlaagd door de productie uit te breiden en te winkelen in de magazijnen van Pakistan, Jordanië en Zuid-Korea. Ook leren Oekraïense soldaten om zuiniger met munitie om te gaan.