Rutte en Schreinemacher ontmoeten Zelensky tijdens 'bliksembezoek' aan Kyiv

Premier Mark Rutte en minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) brengen vrijdag een bliksembezoek aan Oekraïne. In de hoofdstad Kyiv hebben zij een ontmoeting met president Volodymyr Zelensky.

Het bezoek is met name bedoeld om de solidariteit van Nederland te tonen. Het is volgende week precies een jaar geleden dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen.

Rutte was al eerder in Oekraïne. In juli vorig jaar bezocht hij onder meer de zwaar getroffen plaatsen Borodyanka, Boetsja en Irpin, een voorstad van Kyiv. Begin februari vorig jaar, vlak voordat de oorlog uitbrak, was hij in Kyiv om met Zelensky te praten over de oplopende spanningen met de Russen.