Overzicht Rusland stuurde vrijwel hele leger naar Oekraïne en verloor helft van beste tanks

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De Russen verloren in een jaar tijd bijna de helft van hun beste tanks. Kyiv dreigt juist langer te moeten wachten op zware tanks. Verder vermoeden de Britten dat nu 97 procent van het Russische leger is ingezet en is er een rapport opgedoken over tientallen Russische heropvoedkampen voor Oekraïense kinderen.

Dat laatste concluderen Amerikaanse onderzoekers van het Yale Humanitarian Research. De onderzoekers van de prestigieuze universiteit identificeerden zeker 43 kampen. Daar zouden zeker zesduizend Oekraïense kinderen worden vastgehouden.

"Het maakt deel uit van een grootschalig systematisch netwerk dat Moskou beheert", beweren de Amerikanen. Sommige kinderen zouden militaire training hebben gehad, maar er is geen bewijs dat ze in de oorlog zijn ingezet.

Rusland verloor bijna helft van beste tanks

In de oorlog gaat het Rusland vooralsnog niet voor de wind. Zo zou het Kremlin in het afgelopen jaar bijna de helft van zijn beste tanks hebben verloren. De luchtmacht bleef wel nagenoeg intact. Dat blijkt uit een rapport van de gerenommeerde denktank IISS.

De Russen zouden bovendien moeite hebben om de hoeveelheid tanks aan te vullen. "De huidige hoeveelheid tanks is bijna de helft kleiner ten opzichte van één jaar eerder", aldus onderzoeker Henry Boyd.

IISS stelt dat Rusland al zo'n 2.000 tot 2.300 tanks verloor. Vorige week concludeerde de Nederlandse onderzoekswebsite Oryx nog dat Rusland zo'n 1.700 tanks verloor. Aan Oekraïense zijde zou het om zo'n 700 tanks gaan, beweert IISS.

Rusland spaart bovendien geen manschappen voor de oorlog. Volgens de Britse minister van Defensie, Ben Wallace, is inmiddels 97 procent van het Russische leger naar Oekraïne gestuurd. "En toch hebben we nog geen krachtige Russische aanval gezien waarmee zij een doorbraak kunnen forceren", zei Wallace bij de BBC Radio Today Show. Volgens IISS had Rusland voor de oorlog zo'n 900.000 actieve militairen.

Oekraïne wil snel extra tanks, maar moet juist langer wachten

Oekraïne zit mede daarom te springen voor de toegezegde Leopard 2-tanks. Maar het inzamelen daarvan verloopt moeizaam, onthulde Duitsland deze week. De Europese bondgenoten hebben twee bataljons van zo'n negentig tanks toegezegd, maar blijven voorlopig op zo'n 50 tanks steken, waarvan Duitsland er veertien doneerde.

Het zorgt voor wrevel bij de Duitsers, die vorige maand onder grote druk akkoord gingen met het leveren van Leopard 2-tanks. Die toestemming was noodzakelijk omdat de tanks in Duitsland worden gemaakt. Het gaat om een van de modernste en gevaarlijkste tanks in de Europese stal. De Duitsers zijn inmiddels begonnen met het trainen van Oekraïense militairen zodat zij de tanks kunnen gebruiken.

Noorwegen onthult enorm steunpakket

Noorwegen was het laatste land dat Leopard 2-tanks toezegde. Het Scandinavische land stuurt 8 van zijn 36 Leopard 2-tanks naar Oekraïne, als onderdeel van een enorm steunpakket van het land. Dit jaar wordt 6,9 miljard euro vrijgemaakt voor Kyiv en tot 2027 wordt er jaarlijks 15 miljard euro gereserveerd voor Oekraïne. Het steunpakket werd door vrijwel het hele parlement goedgekeurd.

De steun en tanks kunnen volgens de NAVO niet snel genoeg in Oekraïne arriveren. Volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg is het langverwachte Russische voorjaarsoffensief begonnen. Ondertussen raakt de munitie van Oekraïne langzaamaan op, ziet Stoltenberg. "Het land heeft meer nodig dan nu kan worden aangevoerd."

Kyiv verwacht dat Rusland over acht dagen een enorme jubileumaanval lanceert. Dan is het precies één jaar geleden sinds de oorlog uitbrak. Volgens de Oekraïense regering heeft Rusland zo'n half miljoen soldaten gemobiliseerd. De gevechten zijn al heviger geworden rondom de Oost-Oekraïense stad Bakhmut en in de provincie Luhank.