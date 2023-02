Oekraïne hoeft nog niet op zware tanks te rekenen: inzamelen verloopt moeizaam

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Europese bondgenoten van Oekraïne schieten nog niet op met het leveren van de toegezegde Leopard 2-tanks. Dat zegt de Duitse defensieminister Boris Pistorius woensdag. Er moeten in totaal twee volledige bataljons van zo'n negentig tanks geleverd worden, maar daar komen de bondgenoten nog lang niet aan.

Duitsland kondigde vorige maand onder grote druk aan dat bondgenoten voortaan Leopard 2-tanks aan Oekraïne mogen leveren. Dat is een van de modernste en krachtigste tanks in de Europese stal. Meerdere landen hadden dringend om toestemming gevraagd. Berlijn moest die toestemming geven omdat de tanks in Duitsland worden gemaakt.