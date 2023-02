NAVO zegt dat Russisch offensief is begonnen en ziet munitie Oekraïne opraken

Delen via E-mail

Volgens de NAVO is het verwachte Russische voorjaarsoffensief tegen Oekraïne begonnen. Ondertussen raakt de munitie van Oekraïne langzaamaan op. NAVO-chef Jens Stoltenberg roept daarom Oekraïense bondgenoten op snel meer munitie te maken. "Het land heeft meer nodig dan nu kan worden aangevoerd", waarschuwt hij.

Kyiv en het Westen vrezen al langer dat Rusland een nieuw, grootschalig offensief voorbereidt. De Oekraïense regering vermoedt dat het buurland zal aftrappen met een 'jubileumaanval'. Op 24 februari is het namelijk precies één jaar geleden dat de Russische invasie begon. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten heeft Rusland een half miljoen soldaten gemobiliseerd.

Rond onder meer Bakhmut en in de provincie Luhansk lijkt de aanval al ingezet. Nabij Bakhmut zou de Wagner Group opnieuw een dorp hebben veroverd op de Oekraïners, beweert het huurlingenleger van de Russische president Vladimir Poetin. "De realiteit is dat we de start van het offensief al zien", zegt Stoltenberg daarover.